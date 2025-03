Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 17 al 23 marzo 2025

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 17 al 23 marzo 2025) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 17 al 23 marzo 2025 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, i progetti, i programmi che partono in primavera sono importanti; chi ha una responsabilità di comando già dalla fine di questo mese tornerà in prima linea. Al tempo stesso chi gestisce dipendenti o svolge un lavoro organizzativo troverà molto difficile andare d’accordo con tutti. Gli amori di marzo sono folli, nascono e hanno la forza di crescere.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, il passato è passato, c’è voglia di dimenticare episodi del passato. Nel corso di queste ore di metà marzo bisogna allargare il proprio orizzonte e aprire la mente verso nuovi traguardi, raggiungibili già nelle prime tre settimane. Venere non avrà un aspetto contrario per molti mesi ancora. Bene così.

GEMELLI

Cari Gemelli, difficile sbagliare con un cielo così, ma anche restare tranquilli sarà complicato nel corso delle prossime ore… Chi in passato non è stato ascoltato, facendo un’attenta analisi delle proprie potenzialità, adesso potrà pretendere qualcosa in più. Nel corso dei prossimi giorni ci si potrà persino liberare di una storia inutile o “sbagliata”.

CANCRO

Cari Cancro, continua la forza di Marte sul vostro segno. Iniziano ad esserci opportunità da sfruttare anche se le spese sono troppe. Evitate di riversare in famiglia preoccupazioni o problemi di lavoro. Nel corso delle prossime ore o giornate non è escluso un piccolo o grande battibecco in amore… Calma…

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (17-23 marzo 2025), questo mese per voi è di pieno recupero: energia, forza fisica e occasioni da cogliere. Anche se c’è stato qualche piccolo intoppo agli inizi dell’anno si potrà risolvere. Per le storie d’amore che necessitano di essere in qualche modo recuperate a meno che non ci siano grosse rivalse o problematiche in corso si può sperare per il meglio. Coraggio. Datevi da fare.

VERGINE

Cari Vergine, tenete duro ancora per un po’: i frutti di tutto quello che è stato fatto fino ad oggi arriveranno dall’estate in poi. Può capitare qualche sbandamento, alcune certezze sono saltate e bisogna ricostruirne altre. Proposte in arrivo, è possibile cominciare a programmare non solo la seconda metà dell’anno ma, per chi lavora a lunga scadenza, anche i primi mesi del 2025.

BILANCIA

Cari Bilancia, Giove continua un transito di forza che aiuta a sostenere i grandi ideali. L’anno scorso sono cambiate molte collaborazioni, c’è chi ha avuto un buon successo ma alcune situazioni non sono state più tollerabili. C’è chi porterà a casa tensioni lavorative, chi non riuscirà a fare pace con un ex, chi dovrà rivedere alcuni conti in sospeso… Portate pazienza.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, il mese che state vivendo vede Sole, Mercurio e Saturno favorevoli. Anche Nettuno da lontano incita all’azione. È come rinascere a nuova vita. Giove più vicino ad una posizione di forza permette entro tre mesi di fare un passo importante.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, con Venere favorevole cresce la voglia di ribellarsi, rimettersi in gioco. Ancora non passiamo parlare del recupero che partirà dal mese di giugno, tuttavia è un periodo ricco di nuovi interessi che vanno seguiti con costanza. Le coppie fortemente in crisi potranno dire stop definitivamente, prendersi una pausa di riflessione.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, massima attenzione nei rapporti sul lavoro. È un mese ribelle ma non improduttivo, arrivano tensioni che producono un certo stato di ansia. Piccolo test sui rapporti nel corso dei prossimi giorni di questa settimana di metà marzo.

ACQUARIO

Cari Acquario, questo è il periodo migliore per fare proposte o progetti. Chi vuole valutare un cambiamento di azienda sta già pensando a cosa fare e come farlo, il momento più importante da questo punto di vista sarà quello tra giugno e luglio. Giove a favore permette di incontrare le persone giuste.

PESCI

Cari Pesci, buone notizie per coloro che hanno una causa in corso, aspettano un rinnovo contrattuale. Possiamo addirittura parlare di giornate fortunate, una indicazione positiva arriva nelle giornate del 17 e 18. L’amore in questi primi primi mesi dell’anno è supportato da stelle valide.

