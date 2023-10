Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 18 ottobre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 18 ottobre 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, nel corso di queste ore di ottobre avete un gran desiderio di agire, di fare, di mettervi in gioco e di recuperare il tempo perduto… Attenzione però a non strafare. Non fate mosse azzardate, nemmeno sabato e domenica che saranno giornate di verifica.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 18 ottobre 2023), cercate di curare di più il fisico e di non chiedere troppo a voi stessi, soprattutto in un periodo come questo in cui la vostra stabilità è fortemente messa alla prova. L’amore sta tornando protagonista, restituendovi il sorriso e facendovi “respirare” dalle numerose faccende da tenere sotto controllo.

GEMELLI

Cari Gemelli, siete un po’ nervosi ultimamente, questo mercoledì purtroppo si confermerà agitato e porterà dubbi in amore e nei rapporti con gli altri. Avete voltato pagina di recente mettendovi alle spalle un rapporto, oppure ci sono stati cambiamenti profondi a livello emotivo, e la parola d’ordine adesso è “prudenza”.

CANCRO

Cari Cancro, nel corso delle prossime ore le emozioni faranno un bel balzo in avanti, avrete la netta sensazione di sentirvi meglio e di poter fare ciò che prima non potevate. Dopo il 23 arriveranno conferme di lavoro e risposte positive per chi ha fatto una richiesta. In amore sarebbe importante capire cosa desiderate davvero.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 18 ottobre 2023), nel corso delle prossime ore sarete baciati dalla Luna favorevole: le grandi emozioni o i progetti interessanti possono portarvi lontano… Attenzione però a cautelarvi dal punto di vista economico, non sperperate le vostre risorse e mantenete la lucidità nonostante la dissonanza di Giove.

VERGINE

Cari Vergine, state facendo i conti con un cielo di piccole insicurezze, bisognerebbe fare qualcosa per trovare un po’ più di stabilità interiore ed uscire dalla “crisi”: il primo aspetto a tormentarvi è quello del lavoro, soprattutto se di recente ci sono state dispute con un capo o un collaboratore.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 18 OTTOBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: sarete baciati dalla Luna favorevole. Le grandi emozioni o i progetti interessanti possono portarvi lontano.