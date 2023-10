Oroscopo Paolo Fox della settimana 9-15 ottobre 2023

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 9 al 15 ottobre 2023) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 9 al 15 ottobre 2023 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, l’influenza di Venere vi spinge a mettervi al lavoro e a cogliere opportunità nel campo professionale. Attenzione alla Luna Nuova del 14, che potrebbe far emergere alcuni disturbi o complicazioni personali.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, Venere inizia la settimana portando una ventata di amore e romanticismo nella vostra vita. Purtroppo, Marte in Scorpione potrebbe complicare le cose nel fine settimana, quindi cercate di mantenere la calma e dedicarvi al relax.

GEMELLI

Cari Gemelli, Venere che vi stuzzica sin dall’inizio della settimana. Potreste sentirvi un po’ agitati o confusi nelle relazioni amorose, ma non fatevi prendere dal panico. Dal 12, Marte vi spinge a concentrarvi su ciò che avete trascurato di recente. La Luna Nuova del weekend riaccenderà la vostra passione e vi farà battere forte il cuore.

CANCRO

Cari Cancro, la stella dell’amore vi sorride sin dal 9, e il pianeta rosso favorevole in Scorpione vi riempie di entusiasmo. È un periodo eccellente per coltivare relazioni e per fare progressi nei vostri obiettivi personali e professionali. Il Novilunio del weekend vi consiglia di prendervi del tempo per il riposo e il benessere.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (9-15 ottobre 2023), Venere vi spinge a concentrarvi sulle questioni pragmatiche. È un momento ideale per organizzare la vostra vita e per risolvere questioni pratiche trascurate. Anche se Marte in Scorpione potrebbe non suscitare grande entusiasmo, la splendida Luna del 14 vi farà vivere il weekend con vigore.

VERGINE

Cari Vergine, arriva una carica di passione e amore grazie all’arrivo di Venere nel vostro cielo e di Marte nello Scorpione. La vostra vita amorosa potrebbe diventare più intensa e appagante. Inoltre, il Novilunio porta opportunità inaspettate.

BILANCIA

Cari Bilancia, Venere in Vergine vi incoraggia a stabilizzare le vostre relazioni e a dare maggiore stabilità agli affetti. Marte in Scorpione dal 12 vi offre la possibilità di affrontare le sfide in ambito professionale con slancio. Inoltre, il Novilunio del 14 cade nel vostro segno, portando nuove opportunità e progetti interessanti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, è in arrivo una svolta positiva per voi. Venere in Vergine vi aiuta nel settore degli incontri e delle relazioni. Vi sentirete ancora meglio quando Marte entrerà nel vostro cielo il 12, infondendovi grande energia e determinazione. È il momento perfetto per perseguire i vostri obiettivi con passione.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, la stella dell’amore inizia a creare piccoli ostacoli nelle relazioni. Da giovedì, Marte si fa meno energico, quindi potreste sentire una certa stanchezza o mancanza di motivazione. Tuttavia, puntate tutto sul Novilunio di sabato, che potrebbe regalarvi un incontro speciale o una nuova opportunità.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, Venere in Vergine vi infonde uno spirito rinnovato. Marte in Scorpione vi aiuta ad affrontare le sfide con maggiore slancio e determinazione. Tuttavia, la Luna Nuova è in Bilancia e potrebbe portare qualche stress aggiuntivo. Fate attenzione a non lasciarvi sopraffare dalle preoccupazioni.

ACQUARIO

Cari Acquario, Venere vi aiuta a risolvere vecchie questioni familiari e a stabilire un maggiore equilibrio nelle vostre relazioni. Purtroppo, dovrete affrontare l’ostilità di Marte, che dal 12 entra nel cielo dello Scorpione. Fortunatamente, il Novilunio del fine settimana vi darà la speranza necessaria per andare avanti e affrontare le sfide con determinazione.

PESCI

Cari Pesci, l’amore potrebbe presentare alcune sfide questa settimana a causa di Venere che passa in terreno ostile dal 9. Tuttavia, Marte diventa più magnanimo dal 12, regalandovi un surplus di energia e motivazione. Il Novilunio del fine settimana sembra focalizzarsi sulle questioni finanziarie. Siate pronti a prendere decisioni sagge e a gestire le vostre risorse con attenzione.

