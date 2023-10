Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 18 ottobre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 18 ottobre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, questo è un periodo interessante: in arrivo una buona offerta o un’opportunità interessante, anche se a fare la differenza sarà il clima attorno a voi nel momento in cui dovrete valutare il tutto. Ci sono anche diverse cose da rivedere: leggete tutto con calma senza farvi prendere dalla fretta, meglio perdere qualche minuto in più ora piuttosto che pentirsene in futuro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 18 ottobre 2023), siete pensierosi, nervosi e agitati. In tanti si sentono sulle spine per un nuovo inizio: probabilmente avete imboccato la strada giusta ed entro fine mese arriverà un piccolo o grande successo per chi ha avviato un’attività, magari anche in luoghi e posti diversi dal solito.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, vi sentite stanchi fisicamente o poco stimolati da ciò che avete intorno: qualcuno ha intrapreso un nuovo percorso lavorativo ma dovrà gestirlo con attenzione e prudenza, in particolare chi è partito proprio da zero e dovrà affidarsi senz’altro all’esperienza ma anche all’oculatezza nelle azioni e nelle scelte!

CAPRICORNO

Cari Capricorno, ora è possibile recuperare un sentimento e fare progetti per il futuro: vi sentite meglio rispetto ai giorni scorsi e il peggio sembra essere alle spalle, anche se permane un fastidio fisico o un dilemma non è stato ancora risolto.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 18 ottobre 2023), state vivendo una fase altalenante e questa instabilità vi frastorna un po’, resistete fino al fine settimana in cui le vibrazioni saranno ben diverse! Qualcuno non riesce ad essere sereno perché si sente in discussione nell’ambiente in cui si trova, il consiglio è comunque di mantenere la calma ed evitare contrasti soprattutto con i nati sotto i segni di Ariete e Cancro.

PESCI

Cari Pesci, anche le piccole cose rischiano di infastidirvi in queste 24 ore, la tensione è altissima così come l’insofferenza per qualcosa (a seconda delle situazioni individuali): ci sono tante questioni in sospeso e tutto il resto va in secondo piano, rimandate ogni discussione a venerdì e sabato in cui sarete supportati dalla Luna favorevole.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 18 OTTOBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: in arrivo una buona offerta o un’opportunità interessante.