Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 16 luglio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 16 luglio 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, ottima giornata per relazioni e comunicazione: dialoghi aperti aiutano su entrambi i fronti. Se sei in coppia, una parola giusta risolve attriti; se sei single, sii autentico: inviti possibili. Anche sul lavoro c’è più fluidità e nuove opportunità.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 16 luglio 2025), si prevede un fine settimana agitato: oggi e domani è il momento per recuperare assetto interiore. La Luna favorevole favorisce leggerezza nei rapporti. In amore punta sulla sincerità per superare fraintendimenti. In campo professionale, i blocchi si stanno sciogliendo: nuove occasioni in vista.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, settimana promettente ma incipit faticoso: potresti sentirti molto in movimento, con impegni da gestire. Hai bisogno di spazio per muoverti e respirare. Il cielo ti invita a programmare esperienze che aprono gli orizzonti. Ottimismo e voglia di riscatto sono le parole d’ordine.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, è utile trovare serenità nelle relazioni e fare chiarezza. Talvolta faticare di più può portarti poi a risultati migliori: questo vale sia nella sfera sentimentale sia in quella professionale. Usa il giorno per riflettere su ciò che vuoi realmente. In campo sentimentale torna un’energia positiva; sul lavoro, le intuizioni creative possono portare lontano — se condivise con le persone giuste.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 16 luglio 2025), il tuo periodo è all’insegna dell’originalità: nuove idee e voglia di osare emergono con forza. In campo sentimentale torna un’energia positiva; sul lavoro, le intuizioni creative possono portare lontano — se condivise con le persone giuste.

PESCI

Cari Pesci, giornata intensa dal punto di vista emotivo: Luna e Nettuno favoriscono sensibilità e intuizione. Creatività in crescita, perfetta per chi è in ambito artistico. Fai attenzione a non farti travolgere da riflessioni non costruttive: serve concretezza.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 16 LUGLIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: giornata intensa dal punto di vista emotivo: Luna e Nettuno favoriscono sensibilità e intuizione.