Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 14 al 20 luglio 2025

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 14 al 20 luglio 2025) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 14 al 20 luglio 2025 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, per voi si prospetta una settimana energica, soprattutto in ambito lavorativo. La Luna favorevole a metà settimana dona slancio e determinazione. In amore potrebbero esserci confronti chiarificatori.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, il Sole e Mercurio portano grande stabilità nei rapporti personali. La settimana è ideale per concentrarsi sulla casa o su attività legate al benessere. Per quanto riguarda il lavoro, la prudenza paga.

GEMELLI

Cari Gemelli, la comunicazione sarà la vostra arma vincente. Dialoghi aperti e sinceri porteranno benefici sia in coppia sia sul lavoro. Attenzione solo a qualche piccola distrazione nel corso della giornata di giovedì.

CANCRO

Cari Cancro, è tempo di bilanci: Marte vi rende più riflessivi. L’amore è in crescita, soprattutto se si supera la paura di esporsi. Per quanto riguarda il lavoro, i risultati arriveranno con calma ma saranno duraturi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (14-20 luglio 2025), con Venere nel segno, i sentimenti saranno al centro. Settimana perfetta per rafforzare i legami o per incontrare qualcuno di speciale. Ottimismo anche nel campo economico.

VERGINE

Cari Vergine, tensione in aumento tra le giornate di lunedì e martedì: meglio rimandare discussioni importanti. Recupero netto nel fine settimana, soprattutto in amore. Le stelle invitano a prendere decisioni a lungo rimandate.

BILANCIA

Cari Bilancia, settimana favorevole per le relazioni interpersonali. Chi è single potrebbe avere incontri stimolanti. Per quanto riguarda il lavoro, buona energia: sarà possibile portare a termine un progetto importante.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, serve più equilibrio. Evitate eccessi, soprattutto nei giudizi. Attenzione alle parole dette con impulsività. In amore, tutto si gioca sul dialogo. Possibili dei piccoli rallentamenti economici.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, vi attendono giorni particolarmente dinamici: Giove porta espansione, soprattutto in ambito lavorativo. Non trascurate però gli affetti. Lavoro? Chi lavora in team avrà risultati eccellenti grazie alla collaborazione.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, un cielo che invita alla riflessione. In amore, è il momento di capire cosa desiderate davvero. Per quanto riguarda il lavoro, possibili cambiamenti nei prossimi mesi: iniziate a prepararvi.

ACQUARIO

Cari Acquario, l’originalità è il vostro punto forte. Non abbiate paura di osare. In amore, tornano emozioni sopite. Per quanto riguarda il lavoro, nuove idee possono portarvi lontano, ma vanno condivise con le persone giuste.

PESCI

Cari Pesci, Luna e Nettuno rendono la settimana particolarmente emotiva. I sogni saranno rivelatori e i legami profondi si rafforzano. Creatività in aumento.

