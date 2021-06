Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 16 giugno 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 16 giugno 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, se ci sono tensioni, evitate litigi per futili motivi. Cercate invece di far tornare il sereno nella vita di coppia. Aspettate il 27 giugno per affrontare questioni importanti. Per quanto riguarda il lavoro, le cose non procedono al meglio. Ci vuole pazienza.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 16 giugno 2021), pian piano state recuperando il rapporto con il partner dopo qualche momento di grande tensione. Se avete avviato una nuova relazione, procedete con cautela. Cercate stabilità e serenità anche sul lavoro.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, evitate di perdere la pazienza con chi amate, potreste dire qualche parola di troppo e pentirvene. Capitolo lavoro: qualcosa non va come vorreste… Mantenete la calma e non litigate con colleghi e superiori.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la Luna protegge i vostri rapporti, in particolare a partire dal pomeriggio. Al mattino cercate di non strafare. Questo vale anche per la sfera lavorativa. Meglio fare meno cose ma farle bene.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Fox di oggi, evitate i rancori e mettete da parte l’astio e vecchi screzi, in particolare se riguardano amici di vecchia data. Provate a riallacciare i rapporti. Questo vale anche in amore. Il lavoro procede bene.

PESCI

Cari Pesci, in questa giornata potrebbero esserci forti discussioni che non porteranno a nulla di concreto. Per quanto riguarda il lavoro, state facendo troppe cose contemporaneamente e rischiate di stancarvi troppo…

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 16 GIUGNO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: con questa Luna potete andare lontano. Coraggio!

