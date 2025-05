Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 14 maggio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 14 maggio 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, vi attende una giornata di metà aprile in posizione privilegiata per quanto riguarda il lavoro ma vanno fatte scelte definitive entro il mese di giugno: c’è chi sta riflettendo se firmare o meno un accordo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 14 maggio 2025), state avendo grandi intuizioni, soprattutto durante la notte. Una di queste può essere quella giusta! Tutta l’energia che avete a disposizione nel corso delle prossime ore si farà sentire ma non sperperatela tutta subito. L’amore vi chiama nel fine settimana, rispondete presente.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, vivrete una giornata di metà aprile caratterizzata dalla voglia di avventura. Dovrete essere audaci e non temete il cambiamento. La complicità con il partner sarà forte, ma cercate di non essere troppo esigenti. Per quanto riguarda il lavoro, questo è il momento di prendere decisioni che potrebbero portarvi a nuove opportunità da cogliere.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la giornata di oggi – 14 maggio 2025 – sarà piena di opportunità di crescita. Cercate di sfruttare il vostro spirito pratico per fare progressi in ambito lavorativo. La serenità sarà fondamentale per evitare conflitti inutili. Per quanto riguarda il lavoro, nel corso delle prossime ore non esitate a prendere iniziative che potrebbero portarvi a ottenere ciò che desiderate.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 14 maggio 2025), vi attende una giornata di riflessione, soprattutto riguardo alle relazioni e ai suoi obiettivi personali. Prendetevi un momento per analizzare la vostra situazione. Cercate di essere più aperti con il partner.

PESCI

Cari Pesci, vi attende una giornata di metà maggio caratterizzata da una grande sensibilità. Fate attenzione alle emozioni e non lasciate che piccoli disguidi compromettano la vostra serenità. Una comunicazione aperta sarà il punto forte della giornata. Capitolo lavoro: cercate di non essere troppo critici con voi stessi.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 14 MAGGIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: vi attende una giornata di grande sensibilità.