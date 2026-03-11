Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 11 marzo 2026
OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 11 marzo 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:
Cari Bilancia, la giornata vi invita a ritrovare equilibrio. Negli ultimi tempi forse avete dovuto affrontare qualche scelta complicata, ma ora le cose iniziano lentamente a chiarirsi. Nel lavoro la vostra diplomazia sarà fondamentale per risolvere una piccola tensione. In amore è il momento di parlare con sincerità: le coppie possono ritrovare armonia, mentre i single potrebbero incontrare qualcuno capace di stimolare la loro curiosità.
Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 11 marzo 2026), giornata intensa e ricca di intuizioni. Avete una grande capacità di capire ciò che accade attorno a voi anche quando gli altri non dicono tutto apertamente. Nel lavoro questo vi permette di muovervi con strategia. In amore le emozioni sono profonde: chi vive una relazione potrebbe affrontare discorsi importanti che rafforzano il legame. I single invece potrebbero sentirsi attratti da una persona misteriosa e affascinante.
Cari Sagittario, avete voglia di movimento e di novità. Restare troppo a lungo nella stessa situazione non fa per voi e quindi potreste cercare nuovi stimoli. Nel lavoro arrivano idee interessanti o contatti utili per il futuro. In amore il vostro entusiasmo torna protagonista: le coppie ritrovano leggerezza, mentre i single potrebbero vivere un incontro divertente e spontaneo.
Cari Capricorno, la vostra determinazione oggi è una grande forza. Quando avete un obiettivo chiaro riuscite a lavorare con pazienza e metodo fino a raggiungerlo. Nel lavoro potrebbero arrivare nuove responsabilità oppure la possibilità di dimostrare quanto valete. In amore la giornata invita a essere un po’ più aperti con i sentimenti. Le coppie rafforzano la fiducia, mentre i single potrebbero conoscere qualcuno con valori molto simili ai propri.
Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 11 marzo 2026), la mente è piena di idee e progetti. Avete bisogno di stimoli nuovi e questo potrebbe portarvi a proporre qualcosa di originale nel lavoro. Le vostre intuizioni potrebbero sorprendere anche chi vi circonda. In amore però cercate di non sembrare troppo distaccati: chi vi vuole bene ha bisogno di sentire la vostra presenza. I single potrebbero fare un incontro curioso in un ambiente insolito.
Cari Pesci, la vostra intuizione è particolarmente forte oggi. Sentite con chiarezza le emozioni degli altri e questo vi rende molto empatici. Nel lavoro potreste trovare soluzioni creative a una situazione complicata. In amore il cielo favorisce romanticismo e complicità. Le coppie possono vivere momenti molto dolci, mentre i single potrebbero lasciarsi sorprendere da un incontro che nasce quasi per caso.
Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: la mente è piena di idee e progetti. Avete bisogno di stimoli nuovi e questo potrebbe portarvi a proporre qualcosa di originale nel lavoro.