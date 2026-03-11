Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 11 marzo 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 11 marzo 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, la giornata parte con una certa energia e con il desiderio di fare qualcosa di nuovo. Quando vi sentite motivati riuscite a coinvolgere anche chi vi circonda, ma oggi dovrete fare attenzione a non pretendere troppo dagli altri. Nel lavoro qualcuno potrebbe non tenere il vostro stesso ritmo. In amore è il momento giusto per chiarire un dubbio o parlare apertamente di ciò che vi sta a cuore. I single potrebbero vivere un incontro interessante, soprattutto in un contesto sociale o tra amici.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 11 marzo 2026), sentite il bisogno di stabilità e sicurezza. La vostra natura concreta vi porta a valutare con attenzione ogni scelta, soprattutto quando si tratta di lavoro o questioni economiche. Potrebbe arrivare una piccola conferma che vi fa capire di essere sulla strada giusta. In amore la giornata invita alla dolcezza: chi è in coppia può rafforzare il legame con gesti semplici ma significativi. I single invece devono lasciarsi andare un po’ di più e non avere paura di nuove conoscenze.

GEMELLI

Cari Gemelli, la mente è vivace e piena di idee. Avete voglia di parlare, confrontarvi e magari anche cambiare programma all’ultimo momento. Nel lavoro questo dinamismo può aiutarvi a trovare soluzioni originali a un problema che sembrava complicato. Attenzione però a non disperdere troppe energie. In amore torna il desiderio di leggerezza e complicità: le coppie ritrovano dialogo, mentre i single potrebbero ricevere un messaggio o una proposta inattesa.

CANCRO

Cari Cancro, la sensibilità è particolarmente intensa. Avete bisogno di sentirvi compresi e protetti, soprattutto nelle relazioni più importanti. Nel lavoro potrebbero esserci piccoli momenti di tensione, ma con la vostra pazienza riuscirete a superare tutto. In amore la giornata favorisce i chiarimenti e i momenti di grande intimità. Chi vive una relazione stabile può riscoprire una complicità profonda, mentre i single potrebbero avvicinarsi lentamente a una nuova conoscenza.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 11 marzo 2026), torna la voglia di brillare e di dimostrare quanto valete. Quando la vostra energia è alta riuscite a trascinare anche gli altri con entusiasmo. Nel lavoro qualcuno potrebbe chiedervi di prendere una decisione importante o di guidare un progetto. In amore la passione è protagonista: le coppie vivono momenti intensi, mentre i single hanno buone possibilità di fare incontri interessanti durante una serata o un evento.

VERGINE

Cari Vergine, sentite il bisogno di mettere ordine nelle cose e nelle idee. La vostra capacità di analizzare ogni dettaglio può aiutarvi a risolvere una questione pratica o organizzativa. Nel lavoro potreste trovare una soluzione che altri non avevano considerato. In amore però cercate di non essere troppo critici: a volte è meglio lasciarsi guidare dalle emozioni. I single potrebbero conoscere una persona molto diversa dal solito, ma proprio per questo intrigante.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 11 MARZO 2026, SECONDO PAOLO FOX

