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Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 9 giugno 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 9 giugno 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 9 giugno 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, potreste rendervi conto che non tutte le battaglie meritano di essere combattute. Avete energia da vendere, ma le stelle vi consigliano di utilizzarla con maggiore selettività. Nel lavoro qualcuno potrebbe chiedervi più di quanto sia ragionevole concedere. Imparate a stabilire dei confini. In amore sentite il bisogno di chiarezza: i rapporti ambigui o poco definiti vi stancano più del solito. Una conversazione sincera potrebbe portare maggiore serenità.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 9 giugno 2026), la giornata favorisce la concretezza ma anche una certa voglia di rinnovamento. Pur amando le abitudini, oggi avvertite il desiderio di cambiare qualcosa nella vostra quotidianità. Nel lavoro potreste scoprire una soluzione più semplice a un problema che vi sembrava complesso. In amore il cielo invita a vivere il presente senza preoccuparvi continuamente del futuro. Le emozioni più belle nascono spesso quando smettete di controllare tutto.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, siete in una fase in cui la curiosità vi porta a osservare il mondo con occhi particolarmente attenti. Oggi potreste fare una scoperta interessante o ricevere una notizia che modifica alcuni programmi. Nel lavoro la comunicazione resta il vostro punto di forza. In amore, invece, il consiglio delle stelle è quello di ascoltare quanto parlate. Una persona vicina potrebbe avere qualcosa di importante da dirvi.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
oroscopo paolo fox oggi
AGF
CANCRO

Cari Cancro, il cielo vi invita a proteggere la vostra tranquillità. Non tutte le tensioni meritano di entrare nella vostra vita. Nel lavoro cercate di non assorbire le preoccupazioni degli altri come se fossero vostre. In amore avete bisogno di rapporti rassicuranti e sinceri. Una piccola attenzione ricevuta nel momento giusto potrebbe avere un effetto molto più profondo di quanto immaginiate.

GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 9 giugno 2026), la giornata vi chiede di rallentare leggermente il ritmo. Non perché manchino energia o opportunità, ma perché alcune situazioni richiedono una valutazione più attenta. Nel lavoro potreste accorgervi che un progetto sta evolvendo meglio del previsto. In amore emerge il desiderio di essere apprezzati per ciò che siete e non soltanto per ciò che fate. Lasciate emergere il vostro lato più autentico.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, siete particolarmente concentrati e determinati. È una giornata ideale per risolvere questioni pratiche e mettere ordine dove ultimamente c’era confusione. Nel lavoro qualcuno potrebbe riconoscere il vostro impegno o chiedervi supporto. In amore le stelle consigliano maggiore leggerezza. Non cercate spiegazioni per ogni emozione: alcune cose vanno semplicemente vissute.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 9 GIUGNO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: siete particolarmente concentrati e determinati. È una giornata ideale per risolvere questioni pratiche e mettere ordine dove ultimamente c’era confusione.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 1-7 GIUGNO
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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