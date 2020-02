Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 25 febbraio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 25 febbraio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, giornata sottotono in amore per voi secondo Paolo Fox. Quella di oggi sarà una giornata all’insegna del recupero, pensate a farvi scivolare i problemi di dosso, sul lavoro ne avete così tanti che ormai avete perso il conto, forse è per questo che siete sempre così nervosi. Imparate a essere più leggeri…

TORO

Cari Toro, quella di oggi (martedì 25 febbraio) sarà una giornata positiva, l’amore è nell’aria, potrebbe scoppiare nuovamente la scintilla con un vecchio interesse sentimentale, l’importante è lasciare la porta aperta. Evitate gli scontri, qualcuno potrebbe non essere d’accordo con la vostra nuova linea amorosa, non statelo a sentire e vivete il momento.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo Fox questo è un periodo importante per avviare nuovi progetti, complice anche Marte che non è più in opposizione e vi permetterà di vivere nuove, profonde emozioni. Sul lavoro oggi arrivano miglioramenti importanti, ne avevate proprio bisogno.

CANCRO

Cari Cancro, la Luna non vi rema più contro. Secondo Paolo Fox, l’oroscopo di oggi per voi vede le stelle favorevoli all’amore, siete entrati in una fase di recupero che vi permetterà di lasciare da parte la maretta dell’ultimo periodo, godetevi la complicità del partner, è importante ripristinare la serenità della vita di coppia. Nel lavoro avete bisogno di chiarire qualche punto oscuro. Evitate le discussioni.

LEONE

Cari Leone, giornata positiva sarà per voi quella di oggi (25 febbraio 2020), sotto ogni aspetto. Godetevi le stelle a favore, che vi permetteranno di approfondire anche qualche questione d’amore lasciata in sospeso di recente. Il lavoro vi regala un po’ di tensione, qualche discussione tra colleghi vi metterà di cattivo umore.

VERGINE

Cari Vergine, l’oroscopo di Paolo Fox vi suggerisce di prendere la giornata con le pinze, siate cauti nelle vostre scelte, l’agitazione non è una buona consigliera. Evitate di raccogliere le provocazioni. Sul lavoro c’è qualche problema.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 24 FEBBRAIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: le stelle sono dalla vostra parte, evitate di sovraffaticarvi e godetevi l’amore, il vero protagonista del vostro martedì.

