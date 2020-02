Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 25 febbraio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 25 febbraio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di Paolo Fox per voi sarà una giornata all’insegna dell’amore, vorrete circondarvi soltanto di persone positive che vi trasmettano tranquillità. Avete vissuto un periodo caotico, per cui è normale aggrapparsi alla pace. Sul lavoro parte un nuovo periodo positivo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, siete tormentati. È l’amore che crea qualche problema di troppo, molti ostacoli da superare, per alcuni dei quali non siete certi di avere la stoffa. Non buttatevi giù, anche nel lavoro andrete incontro ad alcuni rallentamenti, ma non dovete fermarvi. Lottate.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, evitate di fare scelte azzardate in questo periodo: questo è il consiglio di Paolo Fox. Quella di oggi, martedì 25 febbraio, sarà una giornata di situazioni ambigue e compromettenti, quindi riflettete molto sul vostro operato e anche sulle parole da dire. Il lavoro prevede qualche rallentamento, ma a voi fa piacere perché siete un po’ in difficoltà con le scadenze.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, avete bisogno di una persona amica in questo periodo, le stelle son dalla vostra parte e vi spingono a confidarvi con qualcuno che possa capire i vostri dilemmi interiori, soprattutto per i piccoli problemi di cuore, avete bisogno di fare chiarezza mentale e anche nella vita di coppia. Secondo Paolo Fox, oggi previsti successi sul lavoro.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox avvertirete il bisogno di cambiare qualcosa nella vostra vita, non vi piace quello che avete, anche a livello emotivo vorreste avvertire un brivido in più. Chi è ancora single vuole un incontro importante che stravolga tutto.

PESCI

Cari Pesci, non dovete sottovalutare l’importanza dei sentimenti, state vivendo un periodo importante in cui il protagonista vero è l’amore. I single potranno incontrare una persona importante, il lavoro invece non vi piace più come una volta…

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 25 FEBBRAIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno anche se l’amore vi dà qualche pensiero di troppo…

