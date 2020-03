Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 24 marzo 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 24 marzo 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo Paolo Fox quella di oggi sarà una giornata un po’ stressante per voi, avete tante cose a cui pensare e non sapete dove mettere mano. In amore potreste avere qualche problema lasciato in sospeso, prestate attenzione a quello che vi dice il partner. Nel campo professionale, chi ricopre una carica importante dovrà prendere decisioni difficili.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo il guru delle stelle quest’oggi la Luna gioca a vostro favore e potrebbe aiutarvi a risolvere quello che non va in amore. La vita di coppia vi sta mettendo a dura prova in questo periodo, forse è arrivato il momento di cambiare pagina. Problemi anche nel campo professionale, qualcuno vi rema contro, agite con astuzia.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, questa è la giornata perfetta per affrontare i vostri scheletri nell’armadio, avete voglia di parlare d’amore, fatelo con il diretto o la diretta interessata. Avete bisogno di chiarire qualcosa che vi portate dietro da troppo tempo, avete voglia di novità.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo Paolo Fox quest’oggi avvertirete molta stanchezza. Allontanate i problemi, non ne avete bisogno in questo momento, anche in amore si respira aria tesa, alleggeritela con qualche coccola. Dalla prossima settimana il lavoro aumenta di pari passo con le difficoltà.

ACQUARIO

Cari Acquario, l’oroscopo di Paolo Fox vede Luna e Sole favorevoli al vostro segno, è in arrivo tanta positività. Questo è un periodo decisivo per quelle storie d’amore che devono ancora nascere, ancora intrappolate in un limbo di dubbio. Decidete cosa fare per la vostra carriera.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 24 marzo 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 24 marzo 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 24 marzo 2020

PESCI

Cari Pesci, secondo il guru delle stelle quella di domani per voi sarà una giornata particolare soprattutto per l’amore. Il vostro legame è forte, ma il dubbio potrebbe insinuarsi nella vostra relazione, allora chiaritelo.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 24 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: con la Luna e il Sole dalla vostra parte porterete a casa un grande risultato.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE