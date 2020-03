Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 24 marzo 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 24 marzo 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’oroscopo di Paolo Fox quest’oggi limitatevi al minimo indispensabile, non fate troppi sforzi fisici e mentali. Le stelle sono dalla vostra parte, approfittatene per sviluppare qualche intreccio sentimentale, parlate di più, chiarite il vostro punto di vista, ma non perdete le staffe.

TORO

Cari Toro, non andate a letto troppo tardi, sono giornate molto pesanti quindi non metteteci anche il vostro contributo. In amore siete chiamati a fare una scelta importante, mentre nel campo professionale lo stress è alle stelle, moderate i toni.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo il guru delle stelle questo per voi è un momento positivo, di rivalsa, per voi è importante prendere una piccola rivincita dopo i brutti colpi incassati in passato. In amore ci sono delle distanze che però vanno superate. Nel lavoro siete a caccia di nuove opportunità.

CANCRO

Cari Cancro, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi vede un po’ giù di morale in questo periodo, evitate discussioni e problemi, sia nel campo professionale che sentimentale, almeno per qualche giorno.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 24 marzo 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 24 marzo 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 24 marzo 2020

Cari Leone, secondo il guru delle stelle Venere è dissonante e lo sarà per un breve periodo, iniziate a valutare da adesso le mosse per il futuro. Il lavoro non vi entusiasma più come una volta, per voi sta diventando frustrante accettare continui compromessi, la vostra mente è stanca e intacca anche il fisico.

VERGINE

Cari Vergine, potete sempre recuperare in amore, mettete da parte le indecisioni, cercate di capire quali sono le vostre vulnerabilità e datevi da fare. I piccoli problemi di cuore non sono niente paragonati a quelli di lavoro, presto supererete tutti gli ostacoli, basta avere pazienza.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 24 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: state vivendo un periodo positivo, riprendetevi la vostra rivincita.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI