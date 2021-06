Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 22 giugno 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 22 giugno 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, questa giornata partirà molto bene: le coppie più solide intraprenderanno un rapporto più genitoriale, possibile però qualche scontro nell’aria. Capitolo lavoro: è ora di pensare a grandi progetti da realizzare. Non dovete avere paura di osare, perché le stelle vi sorridono. Inutile restare a vita nella propria comfort zone.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (22 giugno), la giornata sarà decisamente migliore delle ultime. I rapporti con le persone che vi circondano saranno più positivi: prevista molta tranquillità in casa! Per quanto riguarda il lavoro, evitate salti nel buio, meglio volare bassi e con la testa sulle spalle.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la giornata per voi si preannuncia molto positiva per i sentimenti: la Luna inizierà un bel transito nel vostro segno, potete costruire qualcosa di speciale con qualcuno o trovare finalmente l’anima gemella se siete single da tempo. Lavoro? Per chi lavora in proprio a breve potrebbero esserci novità.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la giornata parte bene, tuttavia è possibile ci sia ancora qualche tensione in amore: fino a domenica evitate conflitti, rischiate di peggiorare le cose. Per quanto riguarda il lavoro, è probabile che vi chiederanno di fare una scelta: avrete un paio di giorni per decidere. Usate bene la testa, poi finirete per pentirvi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (22 giugno), la Luna dissonante porterà provocazione: forse quello che pensate voi è diverso da quello che pensano i vostri partner. Per quanto riguarda il lavoro, se avete un’attività, ora sarà importante fare scelte ben pensate. È il momento di ripartire.

PESCI

Cari Pesci, oggi avrete molta energia positiva: soprattutto durante le ore del mattino! Per quanto riguarda il lavoro, anche i ragazzi avranno voglia di fare più: buone notizie in arrivo. Cercate di portare avanti con entusiasmo i vostri progetti, dimostrando a tutti il vostro valore.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 22 GIUGNO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: è il momento di chiarire questioni e rapporti conflittuali.

