Oroscopo Paolo Fox della settimana 21 – 27 giugno 2021

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 21 al 27 giugno 2021) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 21 giugno al 27 giugno 2021 trovate online.

ARIETE

Cari Ariete, la vostra settimana sarà da quattro stelle. C’è qualcosa che non va e non riuscite a lasciarvi andare. In una relazione c’è stato un momento difficile e avete difficoltà a dimenticare il passato. Non lasciatevi prendere dalla solitudine. Per quanto riguarda il lavoro, molto probabilmente vi sentite a disagio perché i traguardi sperati non sono stati raggiunti. La stanchezza si fa sentire, ma attorno a mercoledì arrivano buone notizie.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, cinque stelle. Venere è favorevole ma fate attenzione lunedì e martedì, potrebbero essere giornate molto tese. Se nei rapporti di coppia regna la tensione, cercate di risolverle in fretta. Possibile nervosismo con Acquario e Leone. Lavoro? Alcuni progetti sono stati sospesi e bisogna mettersi in gioco con nuovi obiettivi per il futuro. Settimana positiva per la professione.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. Le relazioni che sono nate a maggio possono andare avanti. Alcuni single del segno stanno cercando una persona comprensiva o un partner di avventura. Per quanto riguarda il lavoro, la settimana inizia in modo positivo, Mercurio ancora in transito nel vostro segno porta qualche bella novità.

CANCRO

Cari Cancro, quattro stelle. I momenti di passione possono nascere anche all’improvviso. Venere parla non solo di amori nuovi ma anche di una grande voglia di vivere. Se la coppia funziona bene, potreste fare un discorso importante a metà settimana. Capitolo lavoro: potete decidere qualcosa d’importante che riguarda l’autunno e l’inverno di quest’anno.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, cinque stelle. Nelle prossime giornate Venere transiterà nel vostro segno e vi regalerà nuove e intense emozioni. Ci vuole ancora attenzione nei rapporti con Acquario e Scorpione. Evitate discussioni per motivi economici. Per quanto riguarda il lavoro, le giornate di lunedì e martedì non saranno al top, ma da mercoledì le cose miglioreranno.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. È da un mese che sembrate scontenti, oppure la vostra attenzione e rivolta alle questioni di lavoro. I rapporti migliori sono con Cancro, Bilancia e Scorpione. Con una persona dei Pesci, invece, bisognerà ritrovare serenità. Lavoro? Avreste bisogno di più energia, di volontà, cercate di evitare contrasti nella giornata di giovedì.

BILANCIA

Cari Bilancia, quattro stelle. Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox vi attende una settimana buona. In amore, è un periodo un po’ agitato per i rapporti di coppia. Se c’è stata una separazione nel passato, ricordate che l’estate sarà molto importante per ritrovare tranquillità. Capitolo lavoro: questa settimana di fine giugno non partirà male anche se resterà qualche piccolo dubbio nei rapporti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, quattro stelle. In questi giorni siete coinvolti da una nuova emozione e siete più desiderosi di fare conoscenze piacevoli. Per quanto riguarda il lavoro, non sottovalutate le occasioni che nascono in questo periodo, c’è sempre Giove dalla vostra parte.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. Dopo le tensioni del mese scorso bisogna capire cos’è rimasto nel vostro cuore. Cercate di dimenticare il passato. Attenzione alle storie impossibili con persone già impegnate. Per quanto riguarda il lavoro, non siete più nella fase di grande rallentamento.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, quattro stelle. Non è facile capire cosa vi passa per la testa, sarà che non avete incontrato la persona giusta o che questa Venere opposta crea qualche disagio in più. Per molti nati sotto il segno Capricorno questo è un periodo interlocutorio. Un cambiamento di lavoro può essere auspicabile, però, con ogni probabilità dovrete accettare quello che c’è. Almeno per ora…

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, tre stelle. Nessuna notizia particolare in questo periodo. Nei rapporti di coppia possono tornare tensioni. Se una storia è in crisi, da domenica 27 sarà opportuno essere più accorti. Capitolo lavoro: avete una buona idea da sviluppare ma mancano i fondi.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. Con Venere positiva si può fare qualcosa in più per il vostro cuore, soprattutto se nel mese di maggio è stato strapazzato a causa di un’incomprensione. Le stelle chiedono un po’ di attenzione. Per quanto riguarda il lavoro, Giove è nel segno ma per poche settimane: cogliete l’attimo.

