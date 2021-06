Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 22 giugno 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 22 giugno 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, se aspettate qualcosa in amore è possibile che siano in arrivo buone novità per voi, pazientate un altro po’. Per quanto riguarda il lavoro, non tutti i progetti stanno andando in porto: mai perdere il coraggio di ripartire. Gli imprevisti d’altronde fanno parte della vita, bisogna accettarli.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (22 giugno 2021), durante la mattinata cercate di non alzare polveroni, a volte litigate inutilmente con chi vi circonda. Nel lavoro tutto sembra rimettersi in piedi, dallo studio alle professioni, è il momento di rialzare la testa e ripartire. Ma attenzione al nervosismo che è alto.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, qualcuno potrebbe non essersi comportato bene con voi, probabilmente qualcuno che amate: attenzione alle malelingue, c’è chi proverà in ogni modo a mettervi il bastone fra le ruote. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbe essere necessario un cambio di rotta, bisogna risparmiare. Ultimamente avete avuto troppe spese.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

CANCRO

Cari Cancro, quella di oggi sarà una giornata e in particolare una mattinata interessante per l’amore, approfittatene. Lieve calo atteso nel pomeriggio, cercate di non esagerare e di mantenere la calma. Per quanto riguarda il lavoro, la prima parte del giorno si rivelerà interessante. Molto interessante.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Fox di oggi (martedì 22 giugno 2021), si prospetta una giornata decisamente conflittuale in amore: siete stanchi di dover dare sempre spiegazioni a chi vi circonda… a volte il silenzio è d’oro, meglio mantenere la calma. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero esserci dei ritardi che stravolgeranno i vostri piani. Portate pazienza.

VERGINE

Cari Vergine, la mattina sarà migliore del pomeriggio: ci saranno situazioni che dovrete analizzare con cura, non fate il passo più lungo della gamba. Per quanto riguarda il lavoro, l’intraprendenza non vi manca ma qualcosa non va come vorreste, soprattutto a livello economico. Mantenete la calma.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 22 GIUGNO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: ottima giornata sia per l’amore sia per il lavoro. Approfittatene.

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 21-27 GIUGNO 2021