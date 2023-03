Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 21 marzo 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 21 marzo 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel corso delle prossime ore di questo mese di marzo avrete bisogno di una persona a cui confidare tutti i vostri problemi. Dovrete sfogarvi… Se vi guardate intorno sapete pure di chi potete fidarvi e con chi aprire il vostro cuore. Fatelo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 21 marzo 2023), state vivendo un momento un po’ particolare, forse conflittuale sul lavoro. Siete sotto pressione perché c’è in gioco una promozione? Niente panico: dovete darvi da fare per spuntarla. Contate solo sulle vostre forze. Rimboccatevi le maniche. Coraggio.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, durante la prossime ore di questo mese di marzo dovrete assolutamente recuperare energie fisiche e mentali perse di recente. Questa sarà una settimana di recupero per ritrovare il giusto slancio a fine mese e godersi a pieno la primavera.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, durante la prossime ore di marzo vivrete situazioni caotiche e tumultuose, soprattutto in campo sentimentale. Dovete mettere in chiaro alcuni aspetti fondamentali dei vostri rapporti. Nonostante la situazione complicata voi avete necessariamente bisogno di chiarezza. Fate la pace se venite da un litigio.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 21 marzo 2023), normalmente quando dovete firmare un accordo ci pensate molto bene e a lungo. Ogni tanto, però, dovete anche seguire l’istinto. Non è questo il caso. Anzi, in questo periodo il consiglio è quello di rimanere pazienti ad aspettare il momento giusto che presto arriverà. Perché arrivera. Non temete.

PESCI

Cari Pesci, se avete ancora una storia aperta o faccende in sospeso, utilizzate la giornata di oggi – martedì 21 marzo 2023 – per mettere la parola fine alle stesse. Mettete un punto. Sarete chiamati necessariamente a prendere una posizione, niente panico: non sarà così complicato.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 21 MARZO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: momento sereno. Rimanete pazienti ad aspettare il momento giusto per fare la vostra mossa.