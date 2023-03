Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 21 marzo 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 21 marzo 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, per voi si prospetta un cielo interessante, ottimo soprattutto in ambito sentimentale: con queste stelle è impossibile non ottenere vantaggi e miglioramenti. I single, tuttavia, farebbero meglio a non puntare persone difficili solo per amore di sfida… Servirà maturità. Favorita la ricerca di nuove strategie, in arrivo riconferme dopo un periodo difficile. Discorso valido anche sul lavoro.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 21 marzo 2023), siete ancora alle prese con qualche uscita finanziaria di troppo, il che da qualche mese è motivo di disagio in alcune coppie che stanno affrontando spese riguardo la casa o altri progetti medio-importanti. per quanto riguarda il lavoro, non esagerate: avete bisogno di recuperare energie.

GEMELLI

Cari Gemelli, per voi sono possibili alcuni momenti di disagio, la Luna dissonante può provocare stanchezza, nervosismo o stress per il ricordo di un evento spiacevole che c’è stato nel corso della scorsa settimana. Avete una gran voglia di ribellarvi alle convenzioni e fare soltanto le cose in cui credete; vi sentite attivi, dinamici e intraprendenti.

CANCRO

Cari Cancro, Saturno ha iniziato un transito valido e a breve sarà raggiunto da Giove, la concentrazione di questi due pianeti renderà il cielo meno nebbioso per quanto riguarda i sentimenti e darà slancio alle coppie che hanno resistito alle tensioni. La giornata del 26 marzo con la Luna, Marte e Saturno in ottimo aspetto potrebbe sorprendervi in positivo! Coraggio Cancro!

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 21 marzo 2023), vi attende una giornata un po’ particolare, strana. La scorsa settimana è stata contraddistinta da complicazioni lavorative ma nel corso delle prossime ore ritroverete d’improvviso la serenità. L’alternativa sarebbe farsi prendere dal nervosismo che diventa un non alternativa… Nel caso, mordetevi la lingua. Perché generare litigi?

VERGINE

Cari Vergine, avete sempre bisogno di stimoli mentali. Dovete guardare al futuro con fiducia e ben presto, almeno per quanto riguarda l’ambito lavorativo, otterrete i risultati sperati. Coraggio! Tenete duro.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 21 MARZO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: ottima giornata per i sentimenti. Con queste stelle è impossibile non ottenere vantaggi e miglioramenti.