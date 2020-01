Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 14 gennaio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 14 gennaio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox denota una giornata positiva per voi, soprattutto in amore: se avete cose da dire, fatelo il prima possibile o comunque entro giovedì. Nel campo professionale potete recuperare terreno, negli ultimi tempi avete rallentato la corsa, ma potete di nuovo contare su una promettente forma fisica, sarebbe un peccato sprecarla a causa di qualche dubbio.

SCORPIONE

Cari Scorpione, l’influsso positivo della Luna vi suggerisce di lanciarvi nella mischia, non avete alcuna garanzia in amore, ma se non siete disposti a rischiare partite sconfitti già in partenza. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, il lavoro vi manderà in paranoia, ma non abbiate timore, si risolverà tutto.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, questa è la giornata perfetta per aprire il vostro cuore e parlare d’amore. Chi è reduce da una storia importante, può ricominciare senza rimpianti. Le stelle sono dalla vostra parte e vi spingono ad aprire un nuovo capitolo, se non proprio un nuovo romanzo. Nel lavoro dovete rimboccarvi le maniche e darvi da fare.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo Paolo Fox questa giornata darà molto spazio all’amore, avete voglia di recuperare terreno, se negli ultimi tempi avete dato priorità a tutto tranne che alla vostra storia d’amore allora è tempo di rimettervi in gioco e dimostrare la profondità dei vostri sentimenti a chi di dovere. Arrivano buone notizie anche dal lavoro.

ACQUARIO

Cari amici dell’Acquario, vi è tornata la voglia di amare, anche se questo comporta anche l’arrivo di una forte agitazione. Non dovreste mescolare tante sensazioni insieme, lasciate da parte l’onda negativa e focalizzatevi su quello che vi fa star bene.

PESCI

Cari Pesci, l’oroscopo di oggi secondo Paolo Fox sottolinea una giornata di malumori, l’amore non procede così a gonfie vele negli ultimi tempi, anzi, potrebbe essere la fonte di tensioni e discussioni. Calibrate bene le parole, potreste dire cose gravi senza potervi poi porre rimedio.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 14 GENNAIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: l’amore torna a bussare alla vostra porta, avete voglia di prendere decisioni importanti, imboccare nuove strade, magari al fianco di qualcuno che ha dimostrato di meritare il vostro cuore.

