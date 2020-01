Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 14 gennaio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 14 gennaio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo Paolo Fox procede bene l’amore, anche grazie all’influenza di Venere. Evitate di lanciarvi in storie che non hanno né capo né coda, siate selettivi a chi donare il vostro cuore e il vostro tempo. Il lavoro vi mette nella condizione di prendere importanti decisioni, state cercando una soluzoine ai vostri problemi e ciò comporta un’alta dose di stress.

TORO

Cari amici del Toro, questo martedì secondo Paolo Fox vi vedrà pronti a vivere nuove emozioni, siete stufi dei drammi sentimentali, quello che vi serve è una potente scarica d’amore, motivo per cui dovreste limitare la vostra gelosia ed evitare di costruire castelli di sabbia. Ascoltate buoni consigli da parte di chi vi conosce bene.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, evitate i contrasti in amore, soprattutto a partire dal pomeriggio, le stelle vi spingono a essere più democratici. Nel campo professionale siete nella condizione di poter avanzare richieste, cogliete al volo le occasioni e non ancoratevi troppo al passato, è arrivato il momento di spiccare il volo senza guardarsi più indietro.

CANCRO

Cari amici del Cancro, secondo Paolo Fox vi state addentrando in una lenta fase di recupero sentimentale, Venere è dalla vostra parte e avvertite una certa leggerezza nel vostro cuore, il rapporto con il partner non è mai stato così facile e sereno. Saranno giornate impegnative sul fronte lavoro, evitate di perdere la pazienza per sciocchezze.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 15 gennaio 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 15 gennaio 2020 Oroscopo Branko oggi, martedì 14 gennaio 2020: le previsioni segno per segno

Cari Leone, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi vede più rilassati, siete meno agitati rispetto alla scorsa settimana, il che è un passo avanti. Date maggiore spazio ai rapporti interpersonali e circondatevi di positività. State attraversando un periodo ambiguo, meglio non far tardi la sera altrimenti potreste avere difficoltà ad affrontare la giornata lavorativa al mattino.

VERGINE

Cari Vergine, occhio a qualche tensione in amore, in questi giorni per voi sarà più facile discutere che andare d’accordo con la vostra dolce metà. Non aumentate le distanza nella coppia, cercate di trovare un punto in comune e di lavorare sui difetti di entrambi.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 14 GENNAIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: giornata eccellente per l’amore, tornano le belle emozioni, l’importante è ascoltare anche i consigli degli altri ed evitare di fare tutto di testa propria.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI