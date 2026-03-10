Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 10 marzo 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 10 marzo 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il cielo vi chiede equilibrio. Negli ultimi giorni forse avete dovuto gestire situazioni un po’ confuse, ma ora le cose iniziano lentamente a chiarirsi. Nel lavoro una vostra capacità diplomatica sarà fondamentale per risolvere una piccola tensione. In amore è il momento giusto per dire ciò che sentite davvero. Le coppie possono ritrovare armonia, mentre i single potrebbero incontrare qualcuno capace di stimolare la loro mente.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 10 marzo 2026), giornata intensa e piena di intuizioni. Avete la capacità di percepire ciò che gli altri non dicono apertamente e questo vi aiuta a muovervi con strategia. Nel lavoro è il momento di osservare e capire bene le dinamiche prima di fare una mossa importante. In amore le emozioni sono profonde: chi vive una relazione potrebbe affrontare discorsi significativi che rafforzano il legame. I single invece potrebbero sentirsi attratti da una persona molto magnetica.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete voglia di libertà e movimento. Restare troppo a lungo nella stessa situazione vi pesa, quindi potreste decidere di cambiare programma o cercare qualcosa di nuovo. Nel lavoro arrivano stimoli interessanti, magari attraverso contatti o conversazioni casuali. In amore il vostro entusiasmo torna protagonista: le coppie ritrovano leggerezza, mentre i single potrebbero vivere un incontro divertente e spontaneo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la vostra determinazione è una grande alleata. Quando vi concentrate su un obiettivo riuscite a superare anche gli ostacoli più complessi. Nel lavoro potrebbero arrivare responsabilità nuove oppure la possibilità di dimostrare quanto valete. In amore la giornata invita a essere un po’ più aperti con i sentimenti. Le coppie rafforzano la fiducia reciproca, mentre i single potrebbero avvicinarsi a qualcuno con grande prudenza ma anche interesse.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 10 marzo 2026), la mente è piena di idee e progetti. Avete bisogno di stimoli nuovi e non sopportate troppo le situazioni ripetitive. Nel lavoro questo può portarvi a proporre qualcosa di originale o innovativo. In amore però cercate di non sembrare troppo distanti: chi vi vuole bene ha bisogno di sentire la vostra presenza. I single potrebbero fare un incontro curioso in un ambiente insolito o attraverso amicizie comuni.

PESCI

Cari Pesci, la vostra intuizione è molto forte. Sentite le emozioni degli altri e riuscite a capire situazioni complesse con grande sensibilità. Nel lavoro questo vi aiuta a trovare soluzioni creative. In amore la giornata favorisce romanticismo e complicità. Le coppie possono vivere momenti molto dolci, mentre i single potrebbero lasciarsi sorprendere da un incontro che nasce quasi per caso.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 10 MARZO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: la vostra intuizione è molto forte. Sentite le emozioni degli altri e riuscite a capire situazioni complesse con grande sensibilità.