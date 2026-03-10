Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 10 marzo 2026
Cari Bilancia, il cielo vi chiede equilibrio. Negli ultimi giorni forse avete dovuto gestire situazioni un po’ confuse, ma ora le cose iniziano lentamente a chiarirsi. Nel lavoro una vostra capacità diplomatica sarà fondamentale per risolvere una piccola tensione. In amore è il momento giusto per dire ciò che sentite davvero. Le coppie possono ritrovare armonia, mentre i single potrebbero incontrare qualcuno capace di stimolare la loro mente.
Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 10 marzo 2026), giornata intensa e piena di intuizioni. Avete la capacità di percepire ciò che gli altri non dicono apertamente e questo vi aiuta a muovervi con strategia. Nel lavoro è il momento di osservare e capire bene le dinamiche prima di fare una mossa importante. In amore le emozioni sono profonde: chi vive una relazione potrebbe affrontare discorsi significativi che rafforzano il legame. I single invece potrebbero sentirsi attratti da una persona molto magnetica.
Cari Sagittario, avete voglia di libertà e movimento. Restare troppo a lungo nella stessa situazione vi pesa, quindi potreste decidere di cambiare programma o cercare qualcosa di nuovo. Nel lavoro arrivano stimoli interessanti, magari attraverso contatti o conversazioni casuali. In amore il vostro entusiasmo torna protagonista: le coppie ritrovano leggerezza, mentre i single potrebbero vivere un incontro divertente e spontaneo.
Cari Capricorno, la vostra determinazione è una grande alleata. Quando vi concentrate su un obiettivo riuscite a superare anche gli ostacoli più complessi. Nel lavoro potrebbero arrivare responsabilità nuove oppure la possibilità di dimostrare quanto valete. In amore la giornata invita a essere un po’ più aperti con i sentimenti. Le coppie rafforzano la fiducia reciproca, mentre i single potrebbero avvicinarsi a qualcuno con grande prudenza ma anche interesse.
Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 10 marzo 2026), la mente è piena di idee e progetti. Avete bisogno di stimoli nuovi e non sopportate troppo le situazioni ripetitive. Nel lavoro questo può portarvi a proporre qualcosa di originale o innovativo. In amore però cercate di non sembrare troppo distanti: chi vi vuole bene ha bisogno di sentire la vostra presenza. I single potrebbero fare un incontro curioso in un ambiente insolito o attraverso amicizie comuni.
Cari Pesci, la vostra intuizione è molto forte. Sentite le emozioni degli altri e riuscite a capire situazioni complesse con grande sensibilità. Nel lavoro questo vi aiuta a trovare soluzioni creative. In amore la giornata favorisce romanticismo e complicità. Le coppie possono vivere momenti molto dolci, mentre i single potrebbero lasciarsi sorprendere da un incontro che nasce quasi per caso.
Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: la vostra intuizione è molto forte. Sentite le emozioni degli altri e riuscite a capire situazioni complesse con grande sensibilità.