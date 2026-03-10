Icona app
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 10 marzo 2026

Immagine di copertina
AGF
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 10 marzo 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 10 marzo 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, sentite crescere dentro di voi una certa impazienza. Quando le cose non si muovono alla velocità che desiderate, tendete a voler prendere il controllo della situazione. Nel lavoro però conviene muoversi con più diplomazia: qualcuno potrebbe non condividere subito le vostre idee. In amore è il momento giusto per chiarire un dubbio o parlare apertamente di ciò che provate. I single potrebbero vivere un incontro interessante, soprattutto se decidono di uscire dalla solita routine.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 10 marzo 2026), la giornata porta una buona dose di concretezza. Vi sentite più centrati rispetto ai giorni scorsi e questo vi aiuta a gestire meglio le responsabilità. Nel lavoro potreste ricevere una conferma oppure rendervi conto che una strada intrapresa sta finalmente dando risultati. In amore c’è bisogno di dolcezza e presenza: chi vive una relazione stabile può rafforzare il legame con piccoli gesti quotidiani. I single invece devono lasciarsi andare un po’ di più e non pensare sempre al passato.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, la mente corre veloce e le idee non mancano. Avete voglia di parlare, confrontarvi e magari anche cambiare programma all’ultimo momento. Nel lavoro questa energia può essere molto utile, soprattutto se dovete trovare soluzioni creative. Attenzione però a non disperdere troppe energie in mille direzioni. In amore torna il desiderio di leggerezza e complicità: le coppie ritrovano il dialogo, mentre i single potrebbero ricevere un messaggio inatteso.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
CANCRO

Cari Cancro, la sensibilità oggi è particolarmente forte. Sentite con intensità tutto ciò che accade attorno a voi e questo può rendervi più vulnerabili ma anche più empatici. Nel lavoro cercate di non farvi influenzare troppo dagli umori degli altri. In amore invece la giornata è favorevole ai chiarimenti e ai momenti di intimità. Chi vive una relazione stabile può riscoprire una grande complicità, mentre i single potrebbero avvicinarsi a qualcuno con molta cautela ma anche curiosità.

GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
oroscopo paolo fox oggi
AGF
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 10 marzo 2026), torna la voglia di essere protagonisti. Quando l’energia del vostro segno si riaccende riuscite a trascinare anche gli altri con entusiasmo. Nel lavoro qualcuno potrebbe chiedervi di prendere una decisione o di guidare un progetto. Cercate però di ascoltare anche i punti di vista diversi dal vostro. In amore la passione è protagonista: le coppie vivono momenti intensi, mentre i single potrebbero fare incontri interessanti durante una serata o un evento sociale.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, la giornata vi invita a mettere ordine. Quando vi dedicate a sistemare questioni pratiche e organizzative vi sentite nel vostro elemento. Nel lavoro potreste risolvere un problema che da tempo vi preoccupava. In amore però cercate di non analizzare tutto troppo a fondo: a volte è meglio lasciarsi guidare dalle emozioni. I single potrebbero conoscere una persona molto diversa dal proprio solito tipo, e proprio per questo affascinante.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 10 MARZO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: la giornata vi invita a mettere ordine. Quando vi dedicate a sistemare questioni pratiche e organizzative vi sentite nel vostro elemento.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 2-8 MARZO
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ricerca