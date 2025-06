Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 10 giugno 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 10 giugno 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, la giornata di oggi, 10 giugno, sarà impetuosa con la Luna in buon aspetto: avete vissuto un maggio “veloce”, in cui è stato necessario prendere alcune decisioni in maniera molto rapida, forse troppo. In queste ore di inizio giugno avete stelle favorevoli che sicuramente vi aiuteranno nell’azione. Cercate di tenere a bada il nervosismo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 10 giugno 2025), l’amore guida i vostri passi e, rispetto al recente passato, non avete più la Luna contraria (ora arriveranno anche Giove e Mercurio in buona posizione). Cielo che riporta entusiasmo nei rapporti con gli altri di qualsiasi tipo!

GEMELLI

Cari Gemelli, nel corso delle prossime ore saranno possibili contrattempi o battibecchi a causa della Luna opposta, anche se nulla di particolarmente rilevante. Aspettate almeno fino al 12 giugno per fare le vostre rimostranze, lì avrete una situazione astrologica più favorevole.

CANCRO

Cari Cancro, avete stelle veramente interessanti! Da oggi (martedì 10 giugno 2025) con Mercurio nel segno tutto l’aspetto lavoro, programmazione, eventi sarà premiato. Tenete a bada il fisico, visto che il 2024 è stato molto pesante. Relax.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 10 giugno 2025), con questo cielo si può davvero vincere una sfida e capire cosa si desidera veramente in amore! Siete forti, dinamici e intraprendenti. C’è anche chi al momento non sta cercando una relazione stabile ma vuole vivere all’avventura.

VERGINE

Cari Vergine, state avvertendo un po’ di pressione a causa della Luna contraddittoria che potrebbe riportare a galla alcune tensioni. Ora comunque potete finalmente schivare le polemiche invece che venirne assorbiti.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 10 GIUGNO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: cielo che riporta entusiasmo nei rapporti con gli altri di qualsiasi tipo.