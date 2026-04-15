Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 16 aprile 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 16 aprile 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sentite il bisogno di fare una scelta chiara e precisa. Non potete più restare sospesi tra due situazioni. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbe esserci una decisione importante. In amore, un confronto può portare a una svolta decisiva.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 16 aprile 2026), giornata molto intensa e lucida. Avete una capacità di lettura delle situazioni che vi permette di anticipare gli eventi. Capitolo lavoro: è un vantaggio enorme. In amore siete più selettivi.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, sentite il bisogno di muovervi, ma con uno scopo preciso. Non vi basta cambiare: volete migliorare. Per quanto riguarda il lavoro, può nascere una nuova direzione. In amore siete più sinceri e diretti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata di costruzione ma anche di revisione. State valutando cosa funziona davvero. Per quanto riguarda il lavoro, fate scelte più mirate. In amore, serve più apertura emotiva: non potete sempre controllare tutto.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 16 aprile 2026), avete intuizioni forti ma anche il desiderio di realizzarle. Non restate solo nelle idee. Per quanto riguarda il lavoro, una vostra iniziativa può fare la differenza.

PESCI

Cari Pesci, giornata molto interessante perché unite sensibilità e azione. Non vi limitate a sentire, ma iniziate anche a fare. Capitolo lavoro: questo vi aiuta a fare passi avanti. In amore c’è una dolcezza più concreta.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 16 APRILE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: giornata molto interessante perché unite sensibilità e azione.