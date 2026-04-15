Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 16 aprile 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 16 aprile 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, nel corso delle prossime ore sentirete una forte esigenza di chiarezza. Non riuscite più a tollerare situazioni ambigue o poco definite. Per quanto riguarda il lavoro, potreste prendere una decisione netta, anche rischiosa, ma necessaria.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 16 aprile 2026), dovete uscire lentamente da una zona di comfort. Non si tratta di stravolgere tutto, ma di fare un piccolo passo diverso dal solito. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbe esserci un cambiamento da accettare.

GEMELLI

Cari Gemelli, la mente è lucida e veloce, ma anche più selettiva del solito. Non vi disperdete come al solito: riuscite a focalizzarvi su ciò che conta. Per quanto riguarda il lavoro, questo vi porta a fare scelte più efficaci. In amore, però, attenzione alla comunicazione.

CANCRO

Cari Cancro, giornata emotivamente intensa ma anche molto utile. Capite qualcosa di importante su voi stessi. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di non chiudervi troppo. In amore, è il momento giusto per aprirsi e condividere.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 16 aprile 2026), avete una forza più interiore che esteriore. Non avete bisogno di dimostrare, ma di essere coerenti con voi stessi. Per quanto riguarda il lavoro, questo vi rende più credibili.

VERGINE

Cari Vergine, giornata concreta ma anche movimentata. Non tutto va come previsto, ma riuscite a gestire bene gli imprevisti. Per quanto riguarda il lavoro, questo può trasformarsi in un vantaggio. In amore, cercate di non essere troppo esigenti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 16 APRILE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: giornata concreta ma anche movimentata. Non tutto va come previsto.