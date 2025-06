Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 9 al 15 giugno 2025

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 9 al 15 giugno 2025) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 9 al 15 giugno 2025 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, settimana interessante con momenti di forza alternati a piccole incertezze. Per quanto riguarda il lavoro, possono arrivare conferme. L’amore richiede chiarezza e pazienza. Giovedì sarà la giornata migliore per i rapporti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, avete bisogno di rallentare e riflettere. Le tensioni degli ultimi giorni si attenuano, ma resta fondamentale evitare discussioni inutili. Occhio alle finanze.

GEMELLI

Cari Gemelli, la comunicazione sarà il vostro punto forte. Questo è un ottimo momento per chiarire malintesi e riprendere rapporti sospesi. Per quanto riguarda il lavoro, qualche intoppo potrà essere superato grazie al vostro ingegno.

CANCRO

Cari Cancro, in arrivo buone vibrazioni grazie a Venere favorevole. L’amore torna protagonista, soprattutto per i single. Per quanto riguarda il lavoro, piccoli ostacoli andranno gestiti con flessibilità.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (9-15 giugno 2025), periodo importante per affermarvi e brillare. Avete carisma e determinazione, ma evitate atteggiamenti autoritari. In amore è tempo di chiarimenti sinceri.

VERGINE

Cari Vergine, vi attendono giornate costruttive. L’organizzazione sarà la vostra migliore alleata, sia sul lavoro sia nella vita privata. L’amore premia i cuori pazienti, soprattutto verso la fine della settimana.

BILANCIA

Cari Bilancia, settimana di valutazioni interiori. Potreste sentire la necessità di allontanarvi da situazioni pesanti. In amore, spazio al dialogo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, le stelle favoriscono i cambiamenti. È il momento giusto per chiudere ciò che non funziona più e iniziare qualcosa di nuovo. Buone notizie in ambito economico.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, desiderate avventura e novità. La settimana sarà dinamica, ma anche faticosa. In amore, attenzione alle parole: non tutto è come sembra.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, concentratevi sui vostri obiettivi. Periodo positivo per il lavoro, ma invita alla prudenza nelle spese. L’amore può sorprendere.

ACQUARIO

Cari Acquario, avete bisogno di indipendenza. Nuove idee e progetti possono finalmente decollare, ma richiedono pazienza.

PESCI

Cari Pesci, settimana emotivamente intensa. L’intuito vi guida nelle scelte giuste, sia in amore sia nel lavoro. Attenti però a non trascurare il riposo.

