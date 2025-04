Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 7 aprile 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 7 aprile 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, è in corso un cambiamento radicale per molti di voi. Anche le situazioni di separazione saranno affrontate con serenità. Sul lavoro, la settimana si preannuncia faticosa; scegli con cura i collaboratori. Le stelle sostengono le relazioni sentimentali. Se sei single, organizza una serata tra amici o concediti un po’ di relax. Sul lavoro, mantieni la concentrazione per raggiungere i tuoi obiettivi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 7 aprile 2025), potresti sentirti particolarmente determinato. In amore, cerca di non essere troppo esigente con il partner. Sul lavoro, affronta le sfide con coraggio e determinazione.

SAGITTARIO

​Cari Sagittario,​ giornata ideale per concentrarti su te stesso e sulle tue esigenze. In amore, prenditi del tempo per riflettere sui tuoi sentimenti. Sul lavoro, evita decisioni affrettate. Potrebbero presentarsi alcuni ostacoli da affrontare; la tua abilità e il pensiero positivo ti permetteranno di superarli.

CAPRICORNO

​Cari Capricorno, dovrai essere determinato e costante per ottenere risultati eccellenti sul piano lavorativo. Nella sfera amorosa potrebbero sorgere piccoli contrasti; mantieni la calma ed esercita la diplomazia.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 7 aprile 2025), la creatività troverà spazio oggi. Le stelle premieranno l’intraprendenza in campo lavorativo; metti in pratica le tue idee. In amore, permangono situazioni irrisolte; è il momento di fare chiarezza. La stabilità sarà un punto fermo importante oggi. Le stelle sostengono le relazioni sentimentali. Se sei single, organizza una serata tra amici o concediti un po’ di relax.

PESCI

​Cari Pesci, sarà una giornata in cui dovrai cercare di non farti travolgere dalle emozioni negative. Sul lavoro, sarà essenziale avere pazienza e non cedere a provocazioni. In amore, le stelle favoriscono i sentimenti; nella coppia ci sarà romanticismo. ​

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 7 APRILE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: dovrai essere determinato e costante per ottenere risultati eccellenti sul piano lavorativo. Nella sfera amorosa potrebbero sorgere piccoli contrasti; mantieni la calma ed esercita la diplomazia.