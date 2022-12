Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 5 dicembre 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 5 dicembre 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel corso delle prossime ore di questo lunedì 5 dicembre 2022 ci saranno buone e belle notizie sia in amore sia nel lavoro. Per voi si prospetta non solo una buona giornata ma anche un bella settimana. Le giornate più positive saranno quelle dell’inizio e, in particolare, quella di oggi. Coraggio. Godetevela.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 5 dicembre 2022), vi attendono delle buone giornate sia in amore sia nel lavoro. Non sarà proprio così nel weekend quindi godetevi il momento e ricaricatevi di buon umore ed energie.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, vi attende un inizio di settimana molto positivo: ottime giornate da vivere fino in fondo. Dalla giornata di oggi – lunedì 5 dicembre 2022 – avrete Mercurio nel vostro segno. Ma attenzione: a metà settimana il vento cambierà in peggio…

CAPRICORNO

Cari Capricorno, vivrete una buona settimana soprattutto durante il fine settimana. Manca ancora un po’, è vero. Ma non temente: saranno buone anche le giornate che vanno da lunedì a giovedì. Attenzione invece alle giornate di martedì e di mercoledì. Mordetevi la lingua per evitare litigi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 5 dicembre 2022), è in arrivo un periodo abbastanza complesso… Sfruttate a fondo le uniche due giornate sicuramente ottime, ovvero quelle mercoledì e sabato. Rallenterete invece durante le giornate di martedì, giovedì e domenica. Insomma, fatevi furbi!

PESCI

Cari Pesci, state iniziando una giornata e una settimana decente. Niente di clamoroso, ma neanche da lamentarsi… Una settimana da zero a zero? Quasi. La parte iniziale sarà interessata da due giornate positive mentre mercoledì e giovedì saranno le giornate “peggiori”.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 5 DICEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: nel corso delle prossime ore ci saranno buone e belle notizie sia in amore sia nel lavoro.