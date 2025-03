Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 31 marzo 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 31 marzo 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la giornata invita a seguire l’intuizione e ad abbracciare incontri inaspettati. Siate aperti alle nuove esperienze, poiché potrebbero portare a sviluppi interessanti sia in ambito personale che professionale. Affrontate le novità con apertura mentale e valutate attentamente ogni proposta.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 31 marzo 2025), è il momento di concentrarsi sulle vostre passioni nascoste. Dedicate tempo alle attività che vi appassionano e che potrebbero aprire nuove strade nella vostra vita. In amore, lasciatevi guidare dal vostro istinto e non temete di mostrare i vostri veri sentimenti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la voglia di avventura è in aumento. Sentite il desiderio di esplorare nuove destinazioni e di ampliare i vostri orizzonti. Ascoltate questo impulso e pianificate attività che soddisfino la vostra sete di conoscenza e scoperta. In amore, la passione con il partner si riaccende, e anche per i single i sentimenti tornano protagonisti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, potreste sentirvi particolarmente sensibili ed emotivi. Evitate decisioni avventate e prendetevi il tempo necessario per riflettere. In ambito lavorativo, mantenete la calma e affrontate le sfide con determinazione. ​

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 31 marzo 2025), vi sentite attratti dai vostri sogni e aspirazioni future, ma è importante concentrarsi anche sui dettagli pratici del presente. Non sovraccaricatevi di impegni e cercate di rallentare il ritmo per preservare le vostre energie.

PESCI

Cari Pesci, il vostro buon umore contagia chi vi circonda. Sfruttate questa positività per rafforzare i legami personali e professionali. Tuttavia, attenzione a non disperdere le vostre energie in troppe direzioni; mantenete un approccio equilibrato. La Luna si prepara a entrare nel vostro segno, portando energia e nuove opportunità. È il momento ideale per proporre innovazioni nel lavoro e allargare i vostri orizzonti professionali. In amore, Venere favorisce incontri nuovi e appassionati. Approfittate di questa fase positiva per intraprendere viaggi e nuove avventure.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 31 MARZO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: il vostro buon umore contagia chi vi circonda. Sfruttate questa positività per rafforzare i legami personali e professionali.