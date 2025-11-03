Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 3 novembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 3 novembre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, giornata dinamica, quasi frizzante. Hai una voglia enorme di metterti in gioco e imporre il tuo punto di vista. Occhio però a non strafare: l’energia è tanta, ma serve direzionarla bene. In amore, una parola detta con il cuore vale più di mille prove di forza.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 3 novembre 2025), stai recuperando stabilità e fiducia. Oggi potresti chiarire qualcosa rimasto in sospeso: fallo con calma, senza fretta. Sul lavoro le tue idee prendono forma lentamente ma con costanza. In amore hai bisogno di coccole e di certezze: chiedile senza timore.

GEMELLI

Cari Gemelli, la comunicazione è la tua arma vincente: oggi potresti convincere chiunque di qualsiasi cosa. Momento favorevole per accordi, colloqui, trattative. Nei sentimenti serve un po’ più di pazienza: ascoltare ti farà capire dettagli che hai sottovalutato.

CANCRO

Cari Cancro, ritrovi un filo di serenità dopo qualche timore o tensione. Famiglia e affetti sono al centro, ma cerca di non caricarti di responsabilità non tue. Amore dolce, emozionale: basta un gesto per riaccendere la magia.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 3 novembre 2025), giornata brillante: hai fascino, carisma e una grinta che trascina. Il lavoro può darti soddisfazioni, soprattutto se hai bisogno di far valere una tua idea. In amore non devi dimostrare nulla: chi ti vuole bene già vede la tua luce.

VERGINE

Cari Vergine, la parola chiave è “ordine”: risolvi, organizza, sistema. Ti sentirai subito meglio. Sul lavoro potresti ricevere una conferma che aspettavi. In amore non essere troppo analitico: lasciati andare un po’, anche senza avere tutto sotto controllo.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 3 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: la parola chiave è “ordine”: risolvi, organizza, sistema.