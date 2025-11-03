Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 3 novembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 3 novembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, si apre una fase più equilibrata, proprio come piace a te. Oggi senti che i pezzi iniziano a combaciare. Ottimo periodo per i rapporti interpersonali, amicizie e collaborazioni. In amore conta l’armonia: evita discussioni inutili. La parola chiave è “ordine”: risolvi, organizza, sistema. Ti sentirai subito meglio. Sul lavoro potresti ricevere una conferma che aspettavi. In amore non essere troppo analitico: lasciati andare un po’, anche senza avere tutto sotto controllo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 3 novembre 2025), giornata intensa, profonda, emotiva — come sempre, ma oggi un po’ di più. Hai intuizioni fortissime: segui il tuo istinto. Sul lavoro potresti sbloccare una situazione. In amore, passione e verità: non ti accontenti di mezze misure.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, hai voglia di libertà e nuovi orizzonti. Oggi è perfetto per programmare viaggi, progetti o nuove avventure. Al lavoro serve un po’ più di concentrazione. Nel cuore tornano entusiasmo e leggerezza: bene gli incontri.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, pragmatico e determinato, oggi sei una roccia. Riesci a gestire ciò che gli altri rimandano. Ottimo momento per rivedere questioni pratiche o economiche. In amore ci vuole un po’ di calore: non basta fare, ogni tanto serve anche dire.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 3 novembre 2025), giornata frizzante, creativa, ideale per idee fuori dagli schemi. Oggi puoi ricevere una proposta interessante o pensare a un cambiamento. Amore in movimento: qualcosa si rinnova, qualcosa sorprende.

PESCI

Cari Pesci, sei più sensibile del solito, ma in senso positivo: intuizioni chiare, emozioni vive. Ottimo per l’ispirazione e per ritrovare armonia. Nel lavoro circondati di persone fidate. In amore torna il romanticismo che ti piace tanto. Giornata dinamica, quasi frizzante. Hai una voglia enorme di metterti in gioco e imporre il tuo punto di vista. Occhio però a non strafare: l’energia è tanta, ma serve direzionarla bene.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 3 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: si apre una fase più equilibrata, proprio come piace a te. Oggi senti che i pezzi iniziano a combaciare.