Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 24 febbraio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 24 febbraio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, una piccola crisi vi preoccupa. Tranquilli: passerà presto. Sul lavoro le cose vanno meglio, anche i guadagni possono aumentare nelle prossime ore. Cogliete l’attimo.

SCORPIONE

Scorpione, oggi (lunedì 24 febbraio 2020) potrebbe esserci qualche piccolo contrattempo, ma niente di irrisolvibile. Nella coppia invece, sono in arrivo momenti molto intriganti. Lavoro? Intuizioni vincenti. Cogliete le occasioni che si paleseranno.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, per voi si prospetta una giornata nervosa sul fronte dell’amore, meglio cercare di evitare le discussioni, non è il momento giusto per cercare di risolvere i problemi, prendi tempo. Arriverà il momento giusto per affrontare il tutto.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Secondo l’oroscopo di Fox, oggi sarà una giornata in cui potrebbero esserci delle discussioni in amore per i Capricorno: fate attenzione soprattutto con qualcuno del Leone. Va meglio sul lavoro.

ACQUARIO

Cari Acquario, è un buon periodo per i sentimenti a patto che non pensi al passato, ma che guardi avanti. Questo è un periodo speciale. Per quel che riguarda il lavoro puoi recuperare il terreno perso già dalla giornata di oggi.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 25 febbraio 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 25 febbraio 2020 Oroscopo Branko oggi, lunedì 24 febbraio 2020: le previsioni segno per segno

PESCI

Cari Pesci, durante la giornata di oggi possono esserci belle emozioni in amore. Qualche problema solo se stai con la persona sbagliata: forse è il caso di prendere una decisione drastica. Sul lavoro sono in arrivo belle notizie.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 24 FEBBRAIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: belle emozioni in amore e grandi notizie sul fronte del lavoro.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE