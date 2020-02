Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 24 febbraio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 24 febbraio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, non è il caso di discutere oggi, le stelle non sono ancora dalla vostra parte: meglio aspettare la giornata di mercoledì, quando la Luna entrerà nel vostro segno. Anche sul lavoro ci sono dei problemi da risolvere: tenete pazienza.

TORO

Cari Toro, secondo Paolo Fox, questi sono giorni buoni per i sentimenti, gli incontri sono favoriti in particolare per i single. Chi invece vuole chiudere una relazione può farlo con più facilità e senza “soffrire”. Lavoro? Nuove proposte in arrivo.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, durante queste giornate c’è un po’ di nervosismo e anche molta nostalgia: ma pensare a un amore passato non è la cosa migliore, meglio lasciare andare i ricordi e vivere il presente. Conflitti e nervosismo anche sul lavoro. Male male.

CANCRO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi per i Cancro il rischio di fare pasticci in amore e nei rapporti è altissimo. Meglio essere prudenti. Sul lavoro le cose vanno meglio, anche se qualcosa dovrà essere probabilmente rimandato a data da destinarsi.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 25 febbraio 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 25 febbraio 2020 Oroscopo Branko oggi, lunedì 24 febbraio 2020: le previsioni segno per segno

In amore oggi non ci sono grossi scossoni per i Leone: le cose andranno meglio a partire da mercoledì, quando la Luna sarà a tuo favore. Cerca di stare attento alle spese. Un po’ più di prudenza non guasterebbe.

VERGINE

Vergine, oggi (24 febbraio) c’è il rischio di qualche discussione in amore: cerca di non tirare fuori vecchi discorsi, altrimenti la lite da banale potrebbe degenerare. Sul lavoro potresti sentirti sovraccaricato

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 24 FEBBRAIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: ancora buone notizie sul fronte dell’amore e del lavoro.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI