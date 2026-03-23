Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 23 marzo 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 23 marzo 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, che energia! Ma attenzione: oggi non dovete correre, dovete mirare bene. C’è una situazione che vi spinge ad agire subito, ma il cielo vi invita a riflettere prima di fare la mossa decisiva. Nel lavoro qualcuno potrebbe mettervi alla prova, e voi risponderete con grinta. In amore, però, meno fuoco e più ascolto: una persona vuole capirvi davvero.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 23 marzo 2026), giornata interessante! Siete più centrati e sicuri rispetto ai giorni scorsi. State costruendo qualcosa di importante, anche se lentamente. Nel lavoro arrivano segnali concreti: non grandi rivoluzioni, ma passi solidi. In amore cresce il bisogno di stabilità, ma anche di sentirsi apprezzati: fatevi sentire senza paura.

GEMELLI

Cari Gemelli, la vostra testa va a mille! Idee, pensieri, messaggi… tutto si muove velocemente. Attenzione però a non dire troppo o troppo in fretta. Nel lavoro una proposta o una novità potrebbe incuriosirvi molto. In amore basta poco per creare confusione: meglio essere chiari, anche se costa un po’.

CANCRO

Cari Cancro, giornata emotiva ma potente. Non sottovalutate quello che sentite oggi: le vostre emozioni sono una bussola. Nel lavoro evitate polemiche inutili, qualcuno potrebbe provocarvi. In amore invece… wow, c’è qualcosa di profondo che si muove: un chiarimento può cambiare tutto.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 23 marzo 2026), tornate protagonisti! Oggi avete una luce speciale, anche se all’inizio della giornata potreste sentirvi un po’ sottotono. Nel lavoro arriva l’occasione di farvi valere. In amore passione alta, ma occhio all’orgoglio: non serve vincere, serve capirsi.

VERGINE

Cari Vergine, giornata da veri strateghi. State mettendo ordine dentro e fuori, e questo vi dà un vantaggio enorme. Nel lavoro riuscite a vedere cose che altri ignorano. In amore però… meno testa e più cuore! Non tutto si può controllare.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 23 MARZO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: giornata da veri strateghi.