Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 2 marzo 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 2 marzo 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, è arrivato il momento di prendere decisioni importanti: le stelle infatti sono dalla vostra parte, per cui approfittatene e datevi da fare. Solo così otterrete grandi risultati. Se ci sono stati dei litigi, cercate di chiarire con le persone a cui tenete di più entro sabato. Sul lavoro tralasciate questioni inutili e concentratevi su ciò che è veramente importante.

TORO

Cari Toro, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox prevede una giornata in cui sarete particolarmente socievoli e vogliosi di stare in compagnia delle persone a voi più care, ma al tempo stesso anche conoscere nuova gente. Allargate i vostri orizzonti e uscite dalla solita cerchia. Sul lavoro attenzione a possibili dissidi e scontri con qualche collega.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, quella di oggi (2 marzo) sarà una giornata molto positiva per il vostro segno secondo l’oroscopo di Paolo Fox, soprattutto in amore. Se siete single, infatti, potreste fare importanti e piacevoli conoscenze. Sul lavoro in arrivo nuove opportunità, ma attenzione perché potreste avere qualche problema a livello economico: non spendete oltre le vostre possibilità.

CANCRO

Cari Cancro, l’oroscopo di oggi prevede per il vostro segno una giornata piuttosto sottotono. Potrebbero esserci dei rallentamenti e qualche imprevisto sul piano lavorativo, poiché avete diversi pianeti in opposizione. Mantenete la calma, dunque, perché arriveranno momenti migliori. I troppi impegni lavorativi, però, non devono farvi allontanare dal vostro partner. Ultimamente, infatti, lo avete un po’ trascurato.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox marzo 2020: le previsioni del mese segno per segno Oroscopo Branko oggi, lunedì 2 marzo 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 2 marzo 2020

Cari Leone, secondo l’oroscopo di oggi (2 marzo 2020) di Paolo Fox potete godere di una Luna favorevole che vi assiste e vi consiglia soprattutto in amore. Se qualcosa non va come vorreste, cercate di non prendervela inutilmente. Sul lavoro ci sono situazioni e persone che vi hanno tolto serenità, cercate di allontanarle dalla vostra vita e non pensarci.

VERGINE

Cari Vergine, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi vi invita ad approfittare di un quadro astrale davvero top per quanto riguarda l’amore. Chi è single, infatti, potrebbe fare nuovi incontri davvero interessanti, mentre chi vive in una relazione stabile può portare avanti progetti importanti, come quello di avere un figlio o sposarsi. Sul lavoro possibile qualche disguido.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 2 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: ottime opportunità lavorative per il vostro segno. Bene anche l’amore, sia per chi è single, sia per chi ha una storia lunga e consolidata.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI