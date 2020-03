Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 2 marzo 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 2 marzo 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, dopo un periodo difficile è il momento di ripartire. In questo 2 marzo potreste infatti ottenere qualcosa di importante, anche se per farlo dovreste rischiare di più, e la cosa vi mette un po’ ansia. La settimana si apre nel migliore dei modi anche dal punto di vista professionale. Attenzione però a evitare discussioni con un vostro collega o superiore.

SCORPIONE

Cari Scorpione, giornata decisamente sottotono per il vostro segno: potrebbero esserci dei problemi a livello economico e finanziario che vi tolgono serenità. Queste situazioni inoltre potrebbero incidere sulla serenità della vostra coppia, portando a dei litigi con il partner. Buone notizie e nuove opportunità, invece, sul lavoro.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox prevede una giornata sottotono per il vostro segno. Possibili dei contrasti con il vostro partner, cercate allora di mantenere la calma e chiarirvi. Il vostro umore è molto ballerino in questo lunedì 2 marzo, per cui cercate di non complicare ulteriormente le cose. Attenzione anche sul lavoro: non prendete decisioni affrettate che potrebbero rovinare quanto di bello costruito finora.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, grandi novità in arrivo per il vostro segno a livello sentimentale, grazie a un quadro astrale davvero invidiabile. Chi è single potrebbe finalmente rimettersi in gioco, mentre chi ha una storia di lungo corso può pensare a portare avanti progetti ambiziosi, come il matrimonio o un figlio. Evitate discussioni con i colleghi di lavoro.

ACQUARIO

Cari Acquario, l’oroscopo di oggi (2 marzo) di Paolo Fox vi invita a osare maggiormente in amore. Se c’è una persona che vi piace davvero, infatti, non abbiate timore a dimostrare e palesare i vostri sentimenti. D’altronde cosa avete da perdere? Se ci sono stati dei disguidi o litigi con le persone a voi più care, approfittatene per chiarirvi. Qualche rallentamento sul lavoro, ma nulla di grave.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox marzo 2020: le previsioni del mese segno per segno Oroscopo Branko oggi, lunedì 2 marzo 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 2 marzo 2020

PESCI

Cari Pesci, cercate di non stancarvi inutilmente, la giornata di domani è all’insegna del nervosismo a causa di un litigio o di un incontro andato male. Qualche disguido sul lavoro a causa della Luna in opposizione. Mantenete la calma ed andate per la vostra strada, anche se qualche collega o superiore potrebbe cercare di mettervi il bastone tra le ruote.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 2 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: d’altronde siete uno dei segni al top di tutto il 2020. Bene in particolare l’amore, sia per chi è single sia per chi è in coppia.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE