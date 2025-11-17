Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 17 novembre 2025
OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 17 novembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:
Cari Bilancia, la settimana che è partita oggi, 17 novembre 2025, vi porterà equilibrio e nuove prospettive. È un buon momento per chiarire rapporti personali e consolidare collaborazioni lavorative. Nel corso delle prossime ore si riaccenderà il romanticismo e chi è single potrebbe incontrare qualcuno di speciale.
Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 17 novembre 2025), state vivendo un periodo intenso ma positivo. Vivete un periodo di forza e trasformazione. Capitolo lavoro: è il momento di agire, di fare qualcosa: progetti e idee possono finalmente concretizzarsi. Coraggio!
Cari Sagittario, quello che state vivendo è un periodo caratterizzato da movimento e ottimismo. Il cielo favorisce viaggi, incontri e nuove prospettive lavorative. Chi ha vissuto incomprensioni potrà ritrovare la sintonia.
Cari Capricorno, i prossimi saranno giorni di concentrazione e concretezza. In queste ore di novembre siete determinati e pronti a superare ogni ostacolo. Capitolo lavoro: arrivano conferme importanti. Il clima è sereno ma serve più comunicazione.
Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 17 novembre 2025), quella che parte sarà una settimana brillante e piena di idee. Le stelle sostengono la creatività e i nuovi inizi. Chi ha avuto dubbi potrà chiarirli con sincerità. Per quanto riguarda il lavoro, l’innovazione è la vostra forza: pensate fuori dagli schemi e arriveranno risultati sorprendenti.
Cari Pesci, vivete una settimana profonda e ricca di emozioni. L’intuito è forte e vi guida nelle scelte più importanti. E’ tempo di chiarimenti e sincerità. Per quanto riguarda il lavoro, evitate di lasciarvi condizionare dalle insicurezze.
Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: sta per iniziare una settimana brillante e piena di idee.