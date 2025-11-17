Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 17 novembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 17 novembre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, la settimana che inizia oggi, lunedì 17 novembre 2025, porterà grinta e determinazione. Nel corso delle prossime ore ritroverete fiducia e desiderio di azione dopo un periodo di incertezza. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano notizie che chiariscono situazioni rimaste in sospeso.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 17 novembre 2025), i prossimi giorni di questo mese d’autunno saranno dedicati alla stabilità e alla ricerca di equilibrio. Le stelle in queste ore di novembre vi invitano a prendervi del tempo per comprendere meglio le vostre priorità.

GEMELLI

Cari Gemelli, questa settimana di metà mese per voi sarà vivace e dinamica. Le stelle favoriscono i contatti, gli spostamenti e le collaborazioni. Per quanto riguarda il lavoro, potreste ricevere una proposta interessante o un riconoscimento per le vostre idee.

CANCRO

Cari Cancro, affrontate giornate particolarmente intense dal punto di vista emotivo. Il cielo vi spinge a chiarire vecchie incomprensioni e a liberarvi da pesi del passato. Capitolo lavoro: nel corso delle prossime ore di questo lunedì 17 novembre 2025 potreste essere chiamati a fare una scelta importante.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 17 novembre 2025), state vivendo un periodo di rinascita. La vostra forza interiore torna a brillare e vi rende protagonisti in ogni ambito. Capitolo lavoro: ottime prospettive in arrivo: un progetto che sembrava fermo nel corso delle prossime ore riprenderà slancio.

VERGINE

Cari Vergine, periodo di grande stabilità e determinazione. Dopo settimane particolarmente altalenanti, ora potete concentrarvi su obiettivi concreti. Per quanto riguarda il lavoro, i vostri sforzi iniziano a dare frutti. La settimana si chiude con un senso di soddisfazione e maggiore serenità.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 17 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: prende il via una settimana vivace e dinamica.