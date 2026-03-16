Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 16 marzo 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 16 marzo 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, potreste sentire una forte spinta a prendere in mano una situazione che negli ultimi giorni vi ha fatto riflettere. Avete energia e determinazione, ma il consiglio delle stelle è di non agire solo sull’onda dell’impulsività. Nel lavoro qualcuno potrebbe chiedervi di prendere una posizione chiara o di guidare un progetto. In amore cercate di evitare discussioni inutili: il dialogo sincero può risolvere più di quanto pensiate.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 16 marzo 2026), la giornata porta un clima più stabile e rassicurante. Dopo un periodo di pensieri e dubbi, oggi potreste ritrovare una certa serenità nelle scelte quotidiane. Nel lavoro è il momento di concentrarsi su obiettivi concreti e non disperdere energie. In amore le coppie riscoprono la complicità attraverso piccoli gesti, mentre i single potrebbero sentirsi attratti da qualcuno che trasmette sicurezza.

GEMELLI

Cari Gemelli, la vostra curiosità vi porta a cercare nuove informazioni o nuovi contatti. Potrebbe arrivare una notizia interessante o una proposta da valutare con attenzione. Nel lavoro le idee non mancano, ma dovrete scegliere su cosa concentrarvi davvero. In amore cercate di essere più chiari: evitare un discorso potrebbe creare più confusione.

CANCRO

Cari Cancro, la giornata vi invita a proteggere la vostra tranquillità emotiva. Non tutto merita la vostra attenzione e oggi è importante selezionare le energie da dedicare agli altri. Nel lavoro mantenete la calma anche se qualcuno sembra voler creare tensioni. In amore invece si apre uno spazio per momenti sinceri e profondi con la persona che amate.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 16 marzo 2026), torna una buona energia e con essa la voglia di mettervi in gioco. Quando siete motivati riuscite a trascinare anche gli altri con il vostro entusiasmo. Nel lavoro potrebbe arrivare un’occasione per dimostrare le vostre capacità. In amore cercate di essere meno orgogliosi e più disponibili al confronto.

VERGINE

Cari Vergine, la vostra capacità di organizzazione sarà particolarmente utile. Potreste riuscire a risolvere una questione pratica o a sistemare qualcosa che vi preoccupava da tempo. Nel lavoro la vostra precisione viene apprezzata. In amore però cercate di non analizzare tutto: lasciate spazio anche alla spontaneità.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 16 MARZO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: torna una buona energia e con essa la voglia di mettervi in gioco.