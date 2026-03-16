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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 16 marzo 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 16 marzo 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 16 marzo 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il desiderio di armonia oggi è molto forte. Se c’è stata qualche tensione recente, potreste sentire il bisogno di chiarire e ristabilire l’equilibrio. Nel lavoro la vostra diplomazia sarà fondamentale per risolvere una situazione delicata. In amore il dialogo diventa la chiave per rafforzare il rapporto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 16 marzo 2026), l’intuito oggi vi guida con precisione. Potreste capire qualcosa di importante osservando un dettaglio o ascoltando una conversazione. Nel lavoro questa capacità vi aiuta a muovervi con strategia. In amore le emozioni sono intense: chi vive una relazione potrebbe affrontare un discorso importante.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la giornata porta un desiderio di libertà e movimento. Avete voglia di uscire dalla routine e cercare nuovi stimoli. Nel lavoro potrebbe nascere un’idea interessante o una proposta da sviluppare nei prossimi giorni. In amore l’atmosfera è più leggera e spontanea.

oroscopo paolo fox oggi
AGF
CAPRICORNO

Cari Capricorno, la vostra determinazione è una grande alleata. Avete obiettivi chiari e sapete come procedere passo dopo passo. Nel lavoro qualcuno potrebbe riconoscere il vostro impegno. In amore però cercate di non essere troppo distaccati: chi vi vuole bene ha bisogno di sentire la vostra presenza.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 16 marzo 2026), la vostra mente è piena di idee e intuizioni. Potreste trovare una soluzione originale a un problema che sembrava complicato. Nel lavoro la creatività vi aiuta a distinguervi. In amore cercate di essere più presenti emotivamente: a volte basta poco per far sentire qualcuno importante.

PESCI

Cari Pesci, la vostra sensibilità è particolarmente forte. Riuscite a capire facilmente cosa provano gli altri e questo vi rende molto empatici. Nel lavoro un’intuizione potrebbe rivelarsi preziosa. In amore la giornata favorisce momenti romantici e confidenze profonde.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 16 MARZO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: la giornata porta un desiderio di libertà e movimento. 

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 9-15 MARZO
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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