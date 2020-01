Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 13 gennaio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 13 gennaio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, oggi (lunedì 13 gennaio) dovete assolutamente mantenere la calma se non volete litigare inutilmente. Potrebbe infatti esserci qualcuno che non vi sopporta o che sarebbe disposto a tutto pur di mettervi il bastone fra le ruote. Cercate di mantenere la calma e usare la diplomazia necessaria. Sul lavoro, in particolare, questioni da risolvere.

SCORPIONE

Caro Scorpione, potrebbe esserci delle sensazioni speciali nella giornata di oggi, per cui sfruttate al meglio il favore delle stelle. Se ci sono questioni del passato ancora in sospeso, cercate di andare avanti e non pensarci. In particolare in amore non fissatevi con storie impossibili o irrealizzabili, ma guardate avanti con entusiasmo. Sul lavoro potreste prendere decisioni azzeccate.

SAGITTARIO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi (13 gennaio) giornata di recupero in amore e piena di grandi emozioni anche per chi è in coppia da molto tempo. Cercate allora di vivere al meglio questo giorno, ritrovando serenità. Sul lavoro possibili grandi soddisfazioni in arrivo, bei cambiamenti per chi vuole fare carriera.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata positiva per il vostro segno soprattutto in amore. La giornata è interessante sotto molti punti di vista, specie in amore, le novità non mancheranno specie a partire da domani, quando Venere diventa favorevole. Ci saranno buone opportunità anche a livello lavorativo.

ACQUARIO

Cari Acquario, cercate di evitare polemiche e scontri con chi vi circonda, soprattutto a livello lavorativo. Avete d’altronde la Luna contraria, per cui il nervosismo è all’ordine del giorno. Non siete in gran forma, per cui evitate sforzi eccessivi. Attenzione anche alle spese, ne avete avute di eccessive.

PESCI

Amici dei Pesci, avete in preventivo una giornata piuttosto esaltante ed intrigante, con novità positive in arrivo sotto molti punti di vista. Vi sentite però troppo stanchi, per cui evitate polemiche inutili. Sul lavoro guardatevi intorno e datevi da fare, ma osate e mettetevi in gioco testando nuove avventure.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 13 GENNAIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: giornata piuttosto ricca e positiva a livello sentimentale. Ci saranno buone opportunità anche a livello lavorativo.

