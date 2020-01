Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 13 gennaio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 13 gennaio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, quella di oggi (lunedì 13 gennaio 2020) giornata molto positiva in amore, dopo un periodo difficile, infatti, inizia per voi la fase di recupero. Riuscite infatti a risolvere dei problemi che vi portate dietro da tempo, per cui siate ottimisti ma al tempo stesso prudenti. Qualche discussione e insofferenza sul lavoro.

TORO

Cari Toro, in amore non siete certo al top, anzi accusate senz’altro stress e tensione. Da domani però recupererete grazie a Venere favorevole. Novità positive anche a livello lavorativo, ma dovete metterci buona volontà e tenacia, altrimenti il favore delle stelle non basta, In generale un buon recupero psicofisico.

GEMELLI

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi sarete carichi di energia e voglia di fare, grazie all’ottimo influsso della Luna. Sul lavoro pensate di aver subito un ingiustizia, ma magari non è così. Arriva per voi il momento della rivincita, ma per fare le cose per bene, ci vuole calma.

CANCRO

Caro Cancro, tante questioni da chiarire in amore, grazie all’influsso positivo della Luna. Fatelo soprattutto in serata, quando le stelle saranno benevole. Possibili discussioni sul posto di lavoro, cercate di mantenere la calma.

LEONE

Leone, finalmente l’amore è positivo secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Se state vivendo una storia importante, adesso potrebbero esserci cambiamenti importanti da affrontare. Sul lavoro dovete darvi maggiormente da fare, perché non potete contare sempre e solo sugli altri ma anche su voi stessi.

VERGINE

Cari Vergine, godetevi questa giornata, soprattutto sul fronte sentimentale, perché potrebbe esserci qualcosa di speciale in arrivo. Presto però le cose potrebbero peggiorare, per cui approfittatene adesso. Sul lavoro qualche fatica di troppo, forse perché vorreste tenere tutto sotto controllo. Cercate di non strafare.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 13 GENNAIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: finalmente un periodo positivo e ricco di belle soddisfazioni per il vostro segno. Approfittatene e datevi da fare.

