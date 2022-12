Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 8 dicembre 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 8 dicembre 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, siete reduci da periodi difficili che ormai vi hanno temprato: nulla o quasi vi spaventa. Sfruttate questo momento per portare avanti i vostri progetti. Sarà una giornata propizia per dare seguito a un sogno nel cassetto a cui tenete particolarmente. Procedete con calma e senza farvi prendere dalla fretta, che non è mai buona consigliera.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 8 dicembre 2022), sono in arrivo grandi novità in amore e sul lavoro. Aspettate con fiducia il 2022, che vi vedrà tra i protagonisti assoluti. Buone nuove in arrivo anche nel breve periodo, cercate però di essere meno negativi… Ottimismo! Le stelle d’altronde presto diventeranno positive e sarete in piena fiducia.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, sarà per voi una giornata all’insegna del recupero. Secondo le stelle ci sarà della stabilità sia amore sia sul lavoro. Insomma, non male dopo le recenti tempeste. Date il massimo per far notare a tutti le vostre capacità. Solo così potrete superare gli ostacoli che vi si presentano.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, per voi si prospetta un cielo interessante. Se c’è qualcuno che vi interessa, cercate di cogliere le occasioni che vi si presenteranno davanti. Coraggio! D’altronde non avete nulla da perdere, al massimo riceverete un secco no. Sul lavoro cercate di ritrovare entusiasmo in quello che fate, altrimenti cambiate aria.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 8 dicembre 2022), grandi novità all’orizzonte per il vostro segno: è il momento di dare il massimo per ottenere i vostri obiettivi. Si, lo sappiamo: lo stress vi attanaglia da tempo. Tranquilli, passerà. Tenete duro ancora per un po’. Il 2022 sarà un anno di svolta e di gran recupero. Bisogna solo avere un po’ di pazienza.

PESCI

Cari Pesci, quella di oggi, 8 dicembre, dovete fare attenzione alle spese che in questo periodo possono sfuggire di mano, ne avete già fatte troppe… D’altronde l’arrivo delle festività natalizie invito a spendere, ma datevi una controllata. Un certo nervosismo è nell’aria, siate cauti e gentili. Soprattutto non riversate il vostro stress sul partner, che non ha colpe.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 8 DICEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: giornata interessante. Fatevi avanti con coraggio. Non perdete le occasioni che vi si paleseranno davanti.