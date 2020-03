Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 5 marzo 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 5 marzo 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, in questo periodo siete particolarmente riflessivi per quanto riguarda i sentimenti che provate per il partner. Vi sembra da qualche settimana che qualcosa sia cambiato, nella vostra testa e nel vostro cuore. Se c’è un problema, comunque, non è il caso di ignorarlo. Sul lavoro siate cauti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, la giornata è particolarmente negativa per quanto riguarda l’amore, con Venere dissonante e tanta stanchezza mentale. Cercate di concentrarvi più su voi stessi e su quello che volete davvero, o su quello che state cercando. Eliminate dalla vostra mente ogni dubbio o cruccio e ritrovate l’equilibrio di cui avete bisogno.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi vede andare incontro a belle e intense emozioni. Se qualcuno vi rivolge un invito, anche un po’ fuori dai vostri schemi, non rifiutate ma spingetevi oltre i confini della vostra mente. Vi farà estremamente bene.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, Venere vi parla d’amore e voi rispondete. È un buon periodo per i sentimenti, anche se dovete guarire le ferite di un cuore spezzato o aggiustare una relazione che è naufragata per un vostro errore di valutazione. La Luna, però, vi renderà le cose più difficili se non siete abbastanza convinti di quello che volete. Serve decisione.

ACQUARIO

Cari Acquario, l’oroscopo di oggi vi invita a pesare bene le parole, perché i vostri toni ultimamente tendono a diventare un po’ aspri senza che voi ve ne rendiate bene conto. State vivendo un buon momento per lavoro e sentimenti, quindi non rovinate tutto con dell’inutile nervosismo.

PESCI

Cari Pesci, se avete combinato qualche guaio oggi, 5 marzo, è la giornata giusta per porvi rimedio. Non pensate che una crisi passeggera possa mettere tutto in discussione, in primis la vostra felicità. Non la vedete? Cercate di guardare meglio dentro e fuori voi stessi.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 5 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi vede andare incontro a belle e intense emozioni.

