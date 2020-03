Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 5 marzo 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 5 marzo 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, giornata decisamente sottotono per il vostro segno, dovete fare particolare attenzione soprattutto a livello sentimentale. Se avete infatti una storia parallela, forse è il caso che facciate chiarezza e decidiate da che parte stare. Nervosismo anche sul lavoro, perché le cose potrebbero complicarsi a causa di qualche discussione con i vostri colleghi.

TORO

Cari Toro, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox prevede una giornata molto positiva grazie all’influsso benevolo della Luna. In particolare potreste ottenere ottime soddisfazioni ed emozioni inedite nel rapporto con Cancro e Pesci. Sul lavoro potreste ricevere delle belle riconferme e risolvere qualche problema che vi assilla da tempo.

GEMELLI

Cari Gemelli, quella di oggi (5 marzo) è una giornata molto positiva dal punto di vista sentimentale. Avete infatti l’influsso positivo della Luna che vi protegge. Se invece doveste avere qualche litigio o discussione, non temete, perché in futuro potrebbero esserci novità rilevanti in arrivo. Per cui non pensate troppo al passato. Sul lavoro in arrivo giornate molto promettenti.

CANCRO

Cari Cancro, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi vede pieni di vitalità e voglia di fare, in ogni ambito della vostra vita. Le nuove storie partono bene, per cui investiteci e approfondite queste conoscenze, in futuro potranno trasformarsi in qualcosa di importante. Sul lavoro siete molto propositivi, avete ottime ispirazioni per fare bene.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di oggi (5 marzo 2020) di Paolo Fox ci saranno complicazioni in amore, forse sarete costretti a prendere decisioni difficili. Sul lavoro cercate di non arrabbiarvi se ci sono delle tensioni e delle discussioni con chi vi circonda. Non sempre tutto può andare come vorreste voi. In generale, cercate di non strafare.

VERGINE

Cari Vergine, l’oroscopo di oggi vede un ottimo oroscopo per quanto riguarda il vostro segno soprattutto in amore: se siete single, può essere il momento opportuno per avviare una nuova storia. Dimenticate il passato e guardate con più ottimismo al futuro. Sul lavoro recuperate serenità e iniziate a portare avanti progetti per il futuro.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 5 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: approfittante perché avete la Luna dalla vostra parte.

