Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 1 maggio 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 1 maggio 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel corso delle prossime ore dovrete essere decisi, pianificare come si deve evitando di trascinare delle cose nel fine settimana. Ogni cosa andrà fatta al più presto possibile, e comunque prima di un fine settimana che si preannuncia particolarmente sottotono.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 1 maggio 2024), al via un periodo che vi spingerà a fermarvi per osservare, più che agire. Avete bisogno di riposo, ne va del vostro benessere psicofisico. Dovrete scacciare preoccupazioni futili e negatività in generale, recuperando anche dalla stanchezza.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il mese di maggio che parte oggi, mercoledì, permetterà a molti di voi di guadagnare del denaro in più! L’ottimismo è alle porte. Marte sarà attivo, questo vuol dire che riuscirete a recuperare sia a livello fisico sia a livello emotivo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, con il primo maggio inizierà un mese molto importante per voi, sia dal punto di vista lavorativo sia dal punto di vista dell’amore. Sono in arrivo buone opportunità da cogliere al volo, non fatevi bloccare dal pessimismo nel corso delle prossime ore.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 1 maggio 2024), il mese che parte potrebbe stravolgere la vostra vita, molti di voi avranno bisogno di revisionare il tutto o almeno di cambiare qualcosa, magari trasferirsi o addirittura cambiare partner se la storia è cominciata di recente…

PESCI

Cari Pesci, con l’inizio di maggio inizia una fase intrigante che culminerà nel corso del fine settimana con tante bellissime sorprese. La Luna entrerà nel vostro segno e sarà in ottimo aspetto con Venere. Spuntano sentimenti importanti. Aspettate delle risposte che finalmente arriveranno. Bene anche il lavoro.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 1 MAGGIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: inizia una fase intrigante che culminerà nel corso del fine settimana con tante bellissime sorprese.