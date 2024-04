Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 30 aprile 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 30 aprile 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, se dovete chiudere un accordo, portare avanti un progetto, esprimere i vostri sentimenti o chiarire una questione con qualcuno fatelo al massimo entro la giornata di giovedì. In amore c’è una persona che contraccambia la vostra attrazione, ma voi che progetti avete?

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 30 aprile 2024), in questo momento sarebbe meglio mettere i remi in barca e godersi un po’ di meritato relax, il mese di maggio sarà per voi più di osservazione che di azione. La stanchezza si sta facendo sentire e questo potrebbe rappresentare un ostacolo non di poco conto.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il mese di maggio favorirà chi vuole aumentare i propri guadagni, sia che si tratti di lavoro part time extra sia di entrate di altro tipo. E’ tempo anche di dosare la fiducia e non darla a tutti indistintamente, soprattutto se avete a che fare con persone che si approfittano della vostra bontà d’animo assegnandovi compiti e responsabilità in più.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il mese di maggio sarà importante in ambito economico ma non solo: chi ha delle capacità, e magari ha già fatto esperienza e praticantato da qualche parte, potrebbe essere chiamato per un bel progetto. I single hanno ottime possibilità di fare incontri piacevoli così come le coppie che funzionano possono concretizzare progetti!

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 30 aprile 2024), in tanti di recente hanno dovuto cambiare strada per motivi personali o familiari. Il mese di maggio comporta una revisione totale di progetti e iniziative e tutto ciò può provocare una ribellione interiore. Ascoltate il cuore ma “valutate” anche la persona che avete a fianco per capire se è quella giusta…

PESCI

Cari Pesci, la Luna è attiva in questo segno e in ottimo aspetto con Venere, il che porta una marea di benefici! In amore ci sarà gran voglia di chiarire e rafforzare un sentimento nato da poco. Entro domenica arriveranno risposte.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 30 APRILE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: mese importante per i guadagni. I single hanno ottime possibilità di fare incontri piacevoli.