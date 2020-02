Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 27 febbraio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 27 febbraio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox dovreste evitare le complicazioni inutili, rischiate di passare dalla parte del torto pur avendo ragione per il modo in cui vi ponete, quindi evitate scontri diretti. Nel campo professionale arrivano buoni risultati dopo un periodo agitato, occhio al portafogli.

SCORPIONE

Cari Scorpione, non dovete più guardare al passato, avete preso la vostra decisione ed è arrivato il momento di pensare al futuro senza più pensare ai “se” e ai “ma”. Rimboccatevi le maniche, ripartire da capo non è una sconfitta ma una nuova opportunità, le porte da aprire sono tante, non guardate più le ferite, fanno parte del vostro bagaglio ormai.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la Luna è dalla vostra parte quest’oggi e l’oroscopo di Paolo Fox sottolinea la vostra sensualità, la vita di coppia ha bisogno di ritrovare la fiamma dell’amore, sorprendete il partner con una cena a lume di candela, i risvolti potrebbero allietare entrambi. Nel lavoro evitate l’aggressività, se avete qualcosa da dire fatelo con i toni giusti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi suggerisce di andarci piano con i sentimenti, da domani recupererete terreno, ma oggi conviene volare basso. Aspettate il prossimo mese per le decisioni importanti, non siete ancora convinti di ciò che pensa il vostro cuore.

ACQUARIO

Cari Acquario, l’oroscopo di oggi secondo Paolo Fox vede in arrivo tante belle emozioni per il vostro segno, la Luna vi protegge e stimola la vostra generosità d’animo. Dimostrate l’affetto a chi volete bene, non è mai troppo tardi per ricucire qualche vecchia ferita in amicizia.

PESCI

Cari Pesci, secondo Paolo Fox l’oroscopo di oggi vede l’amore entrare in una fase di recupero, evitate soltanto di guardare troppo al passato, è il momento di andare avanti, altrimenti potreste perdervi tante occasioni importanti.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 27 FEBBRAIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: la Luna è dalla vostra parte, sfoderate il vostro charme e fate colpo.

